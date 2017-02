Mutirão pela adoção 

Adoção

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) esteve reunida nesta quarta-feira (15) com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, em Brasília. No encontro, Rosário pediu apoio para a realização de um mutirão nacional que agilize a adoção de crianças e adolescentes abrigadas, são cerca de 45 mil no Brasil. No Rio Grande do Sul o número chega a cinco mil. A deputada gaúcha lembra que em muitos casos a Lei da Adoção, que prevê um tempo máximo de dois anos de abrigagem, não é cumprida. Carmen Lúcia, tem dito que a causa é uma prioridade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que também preside. Aproximadamente 33 mil famílias estão cadastradas no programa de adoção do CNJ.