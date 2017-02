Padilha afirma que não sai do governo

Eliseu Padilha

Em Porto Alegre, onde passará por uma cirurgia na próstata nos próximos dias, o ministro Eliseu Padilha está no centro do agravamento da crise política. Ex-assessor e amigo do presidente Michel Temer, José Yunes disse ao Ministério Público que em 2014, a pedido de Padilha, recebeu um pacote de um doleiro ligado a Eduardo Cunha.



A informação alimentou boatos de que Padilha poderia ser afastado do governo. Em uma rápida conversa por telefone com a coluna, o ministro nega que pretenda deixar o cargo e afirma que volta ao trabalho no dia 6 de março. Padilha, no entanto, mantém silêncio quanto às declarações de Yunes. Questionado, ele nega envolvimento com irregularidades e afirma que não vai comentar as declarações do amigo de Temer. Ontem, Temer e Padilha conversaram por telefone e combinaram não se manifestar sobre o assunto.



Padilha afirmou que apenas aguarda a chegada de seu médico de confiança, que está no Exterior, para bater o martelo sobre a data da cirurgia, marcada para ocorrer no Hospital Moinhos de Vento. Amigos do ministro afirmam que ele se prepara para que a operação ocorra na segunda-feira.