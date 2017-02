Padilha é internado no hospital das Forças Armadas

Ministro da Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi internado na noite de segunda-feira no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília. De acordo com a assessoria do peemedebista, o quadro é de obstrução urinária, provocada por uma hiperplasia prostática benigna.

Padilha continua em observação e o quadro é estável. O ministro deve ter alta ainda hoje à noite ou amanhã pela manhã. Essa não é a primeira vez que ele é internado em Brasília. Em setembro, Padilha foi para o hospital com pressão alta e em novembro, com labirintite.