Tem blindagem, sim

Depois de chutar o balde e fazer todos os movimentos possíveis para proteger o governo da Lava-Jato, o presidente Michel Temer tentou remendar o óbvio desgaste junto à opinião pública. O efeito, no entanto, é nulo. Como se estivesse garantindo uma faxina na Esplanada, ele afirmou que ministro denunciado ficará fora do cargo provisoriamente, até virar réu e ser demitido definitivamente. Acontece que ministro afastado não perde o foro privilegiado e é essa a proteção que a equipe de Temer tanto quer. Na prática, as ações do presidente da República esvaziam o discurso. Ele recriou um ministério para garantir foro especial a um amigo, apoiou a eleição de Edison Lobão (PMDB-MA) — um aliado fiel - na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e indicou um nome de confiança para o Supremo Tribunal Federal. Quem acompanha o dia a dia de Brasília de perto identifica claramente uma blindagem total, que protege a Esplanada e agrada o Congresso. Não vamos esquecer que boa parte dos parlamentares é alvo da Lava-Jato ou de outra operação de combate à corrupção. É um time que bate palmas para as manobras contra a Lava-Jato.





REPRESA

O ministro Raul Jungmann (Defesa) não reconhece, mas há uma preocupação do Planalto com o risco de um efeito dominó da crise na segurança do Espírito Santo. O temor é que em outros Estados, servidores do setor também sigam a estratégia da greve para pressionar os governos. Portanto, a ordem no governo capixaba é endurecer nas negociações e, em Brasília, apertar a legislação sobre direito de greve.

CENSURA

Depois de restringir o trânsito de jornalistas no Palácio do Planalto, o presidente Temer conseguiu a proibição na Justiça de publicação de reportagens sobre ameaças de um hacker à primeira-dama que poderiam atingir a presidência da República. Engavetar informação de interesse público é censura.

INJEÇÃO (AMARELINHO)

Ao todo, 640 mil trabalhadores gaúchos serão beneficiados pela liberação do FGTS de contas inativas. A previsão é do ministro Ronaldo Nogueira (Trabalho), que estima em R$ 2,5 bilhões o impacto da medida na economia do Estado. O cronograma dos saques será anunciado com pompa e barulho.

Colaborou: Silvana Pires

