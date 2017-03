A lista do fim do mundo

Opinião

As entranhas do que existe de pior na política estarão expostas daqui a alguns dias. Caixa 2, pagamento de propina, troca de dinheiro por emendas em projetos, superfaturamento. A segunda lista do procurador-geral Rodrigo Janot promete trazer alguns dos nomes mais poderosos da República, seguidos de pedidos de abertura de inquérito e até mesmo denúncias. O efeito imediato? Possível revolta nos eleitores, muitos políticos gravando vídeos para as redes sociais e divulgando notas, negando as suspeitas, e uma grande expectativa sobre uma nova fase da Lava-Jato, que bem poderia ser apelidada de Operação Figurão.

Com base nas 77 delações premiadas dos executivos da Odebrecht, e mais informações acumuladas pelos procuradores, a nova lista está sendo fechada. Só o que já apareceu do depoimento de Marcelo Odebrecht diz respeito a recursos de campanha negociados de diferentes formas para PT, PMDB, PSDB e PDT. Direta ou indiretamente, a ex-presidente Dilma Rousseff e o atual presidente da República, Michel Temer, já apareceram nas delações, bem como o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG). Adversários no campo político, eles dão as mãos na crônica policial. Não à toa, aliados de Temer fazem de tudo para blindá-lo e preservar o governo. O grande desafio da PGR e do STF será apresentar uma resposta ao cidadão que acompanha o passo a passo da Lava-Jato com sede de Justiça. A primeira lista de Janot completa dois anos sem uma mísera condenação. Quem tem foro privilegiado conta com o tempo e com a impunidade para escapar do "fim do mundo".

PEGADINHA

O deputado Esperidião Amin (PP-SC) está de olho no novo projeto de Recuperação Fiscal dos Estados. Entre os pontos que pretende questionar está o item que prevê a privatização de empresas do setor financeiro, de energia e de saneamento. Na redação do texto, não foi utilizado OU, mas sim E. Amin não acredita que a União vá exigir que os Estados privatizem três empresas, mas lembra que é preciso esclarecer isso. Sobre a possibilidade de aprovação, o parlamentar é taxativo:

— O governo escreveu ali coisas que deixariam o FMI ruborizado.

Está marcado para o dia 16 de março na Bolsa de Valores de São Paulo o leilão de concessão dos aeroportos Salgado Filho (RS), Hercílio Luz (SC), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). Uma empresa pode dar lances nos quatro aeroportos, mas apenas uma vencerá por região. Esse será o grande teste do programa de concessões do governo federal.

TERMÔMETRO

Mais da metade da bancada gaúcha é contra a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria prevista na Reforma da Previdência. A coluna consultou os parlamentares sobre esse item do projeto. Para o deputado Pepe Vargas (PT-RS), a "chapa vai esquentar" em função da pressão popular. José Fogaça (PMDB-RS) também é contra a idade mínima de 65 anos, mas propõe transição de 55 para 65 anos no período de 10 anos.

ASSIM NÃO DÁ

Deputados governistas aproveitaram uma reunião com o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) para serem sinceros: do jeito que o texto está, não será possível aprovar a Reforma da Previdência. A reunião (foto) foi uma prévia do embate a ser retomado a partir de terça-feira, quando finalmente os parlamentares voltam do Carnaval. Técnicos da equipe de Meirelles ainda participarão de reuniões com as bancadas, na tentativa de convencê-las sobre alguns pontos, como a idade mínima de 65 anos. O deputado Edinho Bez (PMDB-SC) resume a ideia geral:

— Vai ter reforma. Mas o governo está consciente de que terá que flexibilizar. Eles apertaram para negociar.

A pressão é forte dentro do próprio Planalto. O ministro Osmar Terra (Desenvolvimento Social) tem conversado com o presidente Michel Temer sobre alterações na proposta que quer mudar a correção do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as regras da aposentadoria rural. Nesses dois pontos, Terra é contra o projeto que está na Câmara.

CALCULADO

Quem conhece José Yunes afirma que ele não contaria a história do pacote à PGR sem combinar com Michel Temer e Eliseu Padilha. Aliados do trio apostam que não será possível comprovar o que havia no embrulho entregue, segundo o advogado, por um doleiro a pedido de Padilha.

