A testemunha

RBS Brasília

A ação contra a chapa Dilma/Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anda a passos de tartaruga, mas a etapa de hoje tem todas credenciais para ser explosiva. À tarde, o empresário Marcelo Odebrecht contará ao TSE o que sabe sobre o financiamento da campanha de 2014, um depoimento que será sigiloso. Preso em Curitiba, delator na Lava-Jato, ele poderá se manifestar dentro dos limites dos temas que integram o processo. E isso já significa muito. O corregedor do tribunal, ministro Herman Benjamin, determinou que o empresário fosse ouvido como testemunha, com base nas informações que já repassou ao Ministério Público. Logo depois da eleição, foi o PSDB que entrou com essa ação, questionando o suposto abuso de poder econômico da chapa Dilma/Temer, interessado em atingir o PT. O curioso é que, agora, a ameaça atinge o presidente da República, já que a chapa pode ser cassada. E se Michel Temer cair, os tucanos — que estão mergulhados no governo até o pescoço — vão junto. A Lava-Jato ensina que estão todos no mesmo barco: PT, PMDB e PSDB. No momento, eles estão torcendo para que o TSE enrole com esse julgamento.

FALTA COMBINAR

O relator da Reforma Tributária na Câmara, Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), pretende apresentar à comissão especial uma minuta da proposta, assim que o Congresso voltar a funcionar. Entre as sugestões, a criação de uma CPMF para financiar a Previdência, a redução da tributação sobre consumo e Imposto de Renda Progressivo. Falta, ainda, o mais importante: combinar com a equipe econômica. Veja a íntegra da proposta no zerohora.com.br/carolinabahia

É FOLCLORE

Os governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma encaminharam propostas de reforma tributária ao Congresso. Por falta de acordo com Estados — e empenho da própria União — a prometida simplificação nunca ocorreu.

YOUTUBER

Líder do partido no Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) virou fã das redes sociais. Com raros registros nos dois anos em que esteve à frente da Casa, agora Renan tem postado vídeos quase que diários, comentando os principais assuntos da pauta do Senado, da indicação de Alexandre de Moraes para o STF à repatriação. Ele também se arriscou a fazer análises sobre a queda da taxa de juros.

Colaborou Silvana Pires



Leia mais:

"Claro que não vou embora", diz Padilha

Serraglio é solução caseira

Ministro ou marionete