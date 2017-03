A utilidade da Lava-Jato

RBS Brasília

Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi condenado a 15 anos de prisão, um esquema que drenou os cofres públicos do Rio de Janeiro está sendo desmontado, coronéis da política viram réus no STF e R$ 2,3 bilhões desviados pelo PP devem voltar aos cofres públicos. Em três anos de ações, a Lava-Jato acumula conquistas que justificam com folga a mobilização da Polícia Federal e do Ministério Público. Ontem, o juiz Sergio Moro foi ao Congresso horas depois de assinar a condenação de Cunha. Então, a Lava-Jato vale ou não vale a pena? O PT organizou um debate fazendo esse questionamento. Em campanha e na mira dos investigadores, Lula reclamou de perseguição, economistas/militantes alegaram que há impacto na economia interna. Diante dos reais resultados da operação, parecem argumentos descolados da realidade e da necessidade do combate à corrupção. Na audiência de ontem, na ânsia de criticar a Lava-Jato, deputados da bancada do PT questionaram Moro sobre as relações com o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e sobre a divulgação dos áudios de Lula e Dilma Rousseff às vésperas do impeachment. O curioso é que não houve sequer uma palavra sobre a condenação de Cunha, o grande algoz de Dilma.

Mobiliza já

Atenção bancada gaúcha: tanto os recursos da BR-116 quanto os da manutenção das estradas estão dentro do PAC, que vai sofrer um corte de R$ 10 bilhões. Neste momento, perde menos quem se mobilizar primeiro.

Maria da Penha

O foro privilegiado para os congressistas é algo tão esdrúxulo que vai da Lava-Jato à Lei Maria da Penha. Acusado de violência doméstica pela mulher, o senador Lasier Martins (PSD) terá o processo analisado pelo STF. A defesa de Janice Santos solicitou medidas protetivas ao registrar a queixa. A polícia encaminhou a demanda ao STF. Lasier nega as acusações, mas já paga o desgaste político.

Ajuda de luxo

Um dos coordenadores da reforma da Previdência, Darcísio Perondi (PMDB-RS), saiu satisfeito da audiência pública com o ministro Henrique Meirelles (Fazenda). Ele acredita que a presença do ministro ajudou a reverter votos de indecisos. Vai ajudar, também, a decisão do governo de flexibilizar as regras para o trabalhador rural e o tempo de contribuição.

