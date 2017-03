RBS Brasília

Infeliz é o adjetivo mais leve para classificar a série de declarações de Michel Temer no Dia da Mulher. Entre as pérolas do presidente, saiu esta: "Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes de preços no supermercado do que a mulher". Passei a imaginar Marcela Temer, antes de ser primeira-dama, com uma lista de compras a mirar prateleiras, reclamando do preço do tomate e do feijão. Bela, recatada e no súper. Temer foi além, reconheceu o "quanto a mulher faz pela casa". Não satisfeito, lembrou que no Brasil e em outros países a mulher ainda é tratada como "figura de segundo grau". Ainda disse que a mulher vence restrições no mercado de trabalho. Talvez fosse interessante desfazer as barreiras no próprio governo Temer, que nasceu apenas com homens no primeiro escalão. Hoje, dos 28 ministérios, dois são comandados por mulheres. A igualdade de gênero manda abraços. As frases foram mais do que gafes. Em um evento oficial, no qual políticos preparam as falas, o presidente expressou um pensamento. Pode ser uma realidade, mas ele deveria trabalhar para mudá-la. Desta vez, só reforçou estereótipos. Nesta linha, será difícil para o "mundo feminino", usando expressão do próprio Temer, esperar avanços do atual governo.

Poucas horas depois de receber alta do hospital Moinhos de Vento, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) reapareceu em grupos de WhatsApp do PMDB. Agradeceu as mensagens que lhe desejavam boa recuperação e garantiu que voltará ao trabalho na próxima semana.

O corpo a corpo de José Ivo Sartori em Brasília, que incluiu reunião com Michel Temer, teve caráter preventivo: paira o receio de que o Planalto ligue o trator e pressione a base para aprovar a recuperação fiscal com as contrapartidas definidas pelo ministro Henrique Meirelles (Fazenda).

Vice-presidente do Sindicato do Ensino Privado (Sinepe), Osvino Toillier se reuniu em Brasília com o relator da reforma da Previdência, na tentativa de convencê-lo a manter as isenções às filantrópicas. O deputado Arthur Maia (PPS-BA) já defendeu o fim das desonerações. O Sinepe argumentou que no Estado são 100 mil alunos com bolsas em entidades filantrópicas.

