RBS Brasília

As defesas dos partidos envolvidos na Lava-Jato tentarão emplacar, daqui para a frente, um discurso em comum: que tudo não passou de "simples" caixa 2, algo tão corriqueiro quanto um cabo eleitoral de aluguel. Assim, pretendem domar o escândalo que ameaça carregar grandes lideranças políticas para a enorme vala da corrupção. PT, PSDB, PMDB, PP, PDT e outros partidos satélites foram acusados pelos executivos da Odebrecht — em delação premiada — de receber recurso por fora e por dentro para financiamento de campanha. E que esse dinheiro jorrou nos cofres das legendas como forma de quitar propinas, remuneração de emendas em medidas provisórias, nomeações de afilhados em órgãos públicos e adesões às coligações. Um caixa 2 anabolizado. A nova lista de Janot, com pedidos de abertura de inquérito, vai revelar o detalhe de cada uma dessas operações. Quando não houver o comprovante da Justiça Eleitoral, a alegação da defesa será de que o recurso encaminhado pela empreiteira era de verba de campanha não contabilizada, como se isso não fosse um componente fundamental da roubalheira que toma conta do país. O argumento do caixa 2 foi usado pelo PT no mensalão, mas não colou.

CONCESSÃO

Técnicos do programa de concessão já trabalham na mudança do cronograma da BR-386. Inicialmente, a empresa poderia começar a explorar o pedágio e só começar a duplicação no 12º ano. Agora, esse prazo poderá cair para o terceiro ano. A tarifa, no entanto, poderá ficar mais cara.

BADALANDO

A assessoria da primeira-dama, Marcela Temer, avalia a agenda de visitas aos Estados para o lançamento estadual do Programa Criança Feliz. O evento no Rio Grande do Sul está pré-agendado para o dia 30 de março. O projeto de assistência às crianças do Bolsa Família foi lançado em outubro de 2016 e ainda está na fase de capacitação.

NO BOLSO

A Segunda Turma do STJ julga hoje se o município de Nova Petrópolis terá que ressarcir em mais de R$ 100 mil a família de um paciente que precisou recorrer a um hospital particular por falta de vaga no SUS. O relator é o ministro Herman Benjamin.

Com Silvana Pires

Leia mais:

Os delatados de olhos em 2018

Escudo da falcatrua

"Claro que não vou embora", diz Padilha