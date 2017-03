Carne fraca e velhos vícios

RBS Brasília

O Ministério da Agricultura negligenciou, a Polícia Federal exagerou e quem paga o pato, mais uma vez, é o contribuinte. Dentro da própria PF há quem reconheça que houve erro na estratégia de comunicação da Operação Carne Fraca. Os responsáveis não dimensionaram o estrago de uma divulgação afoita e que generalizou a prática do crime. Os prejuízos internos e externos são imensos. Mas atenção: os resultados das investigações não podem ser desprezados. Pelo contrário. A operação trouxe à tona casos de pagamento de propina por parte de frigoríficos a fiscais agropecuários para a liberação de produtos, um escândalo, mas que não surpreende. Há anos se ouve falar destes esquemas. Também não é segredo que as superintendências do Ministério da Agricultura nos Estados são usadas para barganha política. E, vamos combinar, indicação de deputado não credencia. Mesmo quando o profissional é do quadro de servidores, ele fica em dívida com o parlamentar, um prato cheio para o famoso tráfico de influência. Na outra ponta, fazendo uma economia porca, empresas não hesitaram em pagar propina para liberar seus produtos. Agora, estão gastando milhões em campanhas publicitárias para reverter os danos à imagem. O próprio ministério já exonerou os superintendentes envolvidos, afilhados do PP e do PTB. É uma forma de reconhecer que os mecanismos internos de controle falharam. Onde estava a corregedoria da pasta, que nada viu? Toda essa crise também é uma ótima oportunidade para que o setor corrija velhos vícios.

Em meio às negociações com os países exportadores, representantes das empresas cobravam do Planalto uma nota de esclarecimento da Polícia Federal sobre a Operação Carne Fraca. Na reunião de domingo, o presidente Michel Temer teria se comprometido com a iniciativa, em nome da PF.

O orçamento de 2017 do Dnit para o Estado estará em discussão hoje, no Ministério dos Transportes. Com o que tem em caixa até o final do ano, o superintendente Hiratan Pinheiro da Silva consegue levar adiante a obra da ponte do Guaíba. Ele precisa de mais R$ 120 milhões para a manutenção das estradas, sem falar na BR-116 e no contorno de Pelotas.

