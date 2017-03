Eles querem anistia

RBS Brasília

Preste atenção para o grande e vergonhoso acordo que está sendo negociado na capital federal. Envolvidos no maior escândalo de corrupção já investigado no país, os principais partidos deixam as diferenças de lado para tentar costurar uma anistia geral para o caixa 2 e para as contribuições oficiais sob suspeita. Lideranças do PT, PMDB, PSDB e demais legendas enroladas na Lava-Jato buscam, mais uma vez, emplacar a tese do perdão às falcatruas de campanha. Diante da decisão do STF, que reconheceu o financiamento oficial como forma de pagamento de propina, há deputados estudando também uma maneira de impedir a punição de contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. Um tapetão que serve a todos, inclusive ao presidente Michel Temer e seus ministros. A Procuradoria-Geral da República vai pedir abertura de inquérito para investigar o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), por exemplo, acusado por delatores de ter negociado dinheiro da Odebrecht para campanha. Ele nega irregularidades. A tese de que nem tudo é propina não convence os procuradores da Lava-Jato, que querem respostas para tantas operações realizadas à margem da legislação eleitoral. Esqueça as reformas, tão polêmicas e importantes para o país. A anistia é a principal preocupação dos políticos no momento.



TEMPESTADE

Com base nas delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht e de doleiros, os investigadores da Lava-Jato querem saber os nomes dos políticos contemplados no Rio Grande do Sul com o dinheiro que teria ficado com o PMDB. Depois da licença-saúde, o ministro Eliseu Padilha volta hoje às atividades na Casa Civil, bem na semana da lista de Janot.



SALGADO FILHO

Empresários interessados na concessão do Salgado Filho estiveram há poucos dias em Porto Alegre, visitando as instalações do aeroporto. O leilão está confirmado para a próxima quinta-feira e a expectativa do governo é de que haverá um bom número de interessados.



FEIRÃO

Uma força-tarefa será organizada para tentar agilizar a liberação de crédito da Caixa para os hospitais. O evento será na sexta-feira, em Porto Alegre. O deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) lembra que os hospitais ganharão fôlego para reorganizar as contas.



Colaborou Silvana Pires

