Lava-Jato tem pressa no Supremo

Os investigadores da Lava-Jato já fecharam a estratégia para acelerar a conclusão dos inquéritos envolvendo políticos poderosos. A intenção é apresentar as denúncias o quanto antes ao Supremo Tribunal Federal (STF).

À coluna, um dos integrantes da força-tarefa informou que aqueles casos com maior número de provas à disposição serão priorizados. Em pelo menos um processo de pagamento de propina disfarçado de financiamento oficial de campanha, por exemplo, os procuradores já contam com documentos comprovando a operação criminosa. A expectativa é de que a Procuradoria-Geral da República encaminhe pedidos de abertura de inquérito envolvendo mais de uma centena de políticos, por isso a necessidade de estabelecer critérios de urgência. Assim que o ministro Edson Fachin autorizar os inquéritos, a equipe coloca o plano em ação. E tem político graúdo na mira.

Na apuração, a PGR utilizará os registros do sistema de informática criado pelo departamento de propina da Odebrecht, o Drousys. Ali ficaram guardadas todas as movimentações, com nome e sobrenome dos beneficiados. Há identificação de repasses diretos para políticos ou custeio de campanhas eleitorais por dentro ou por fora. É a caixa-preta da safadeza. Esses dados serão cruzados com o que foi revelado nas delações dos executivos da construtora.

A preocupação com o ritmo dos trabalhos tem sentido. Vale lembrar que está pendente a maioria dos casos da primeira lista de Janot, datada de 2015, entre eles a situação dos seis políticos gaúchos do PP.

O temor é de que a Lava-Jato perca fôlego na sua fase mais nevrálgica. A segunda lista de Janot trará nomes de destaque do Congresso e do Palácio do Planalto. As investigações não podem patinar, sob o risco de ficar no ar a velha sensação de impunidade dos crimes de colarinho branco. Se os políticos envolvidos se safarem, a Lava-Jato morrerá na praia e perderá a credibilidade.

CARA NA JANELA

A Operação Salve-se quem Puder continua. Em entrevista à rádio CBN, o presidente Michel Temer afirmou que seguirá com o protocolo de afastar apenas o ministro denunciado e, na sequencia, que virar réu na Lava-Jato. Mas surpreendeu ao afirmar que, se algum delatado se sentir desgastado e tomar a iniciativa de sair, tudo bem. A frase parece mais um recado a colaboradores da mais alta confiança, como Moreira Franco (Secretaria de Governo) e Eliseu Padilha (Casa Civil), que já foram citados pelos ex-executivos da Lava-Jato. Difícil é acreditar que algum ministro queira abrir mão do cargo e, por consequência, do foro privilegiado. Os próximos dias serão de grandes decisões. Na mesma entrevista, Temer afirmou que as reformas da Previdência e Trabalhista evitarão crises como a do Rio, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Diante da resistência do Congresso, o Planalto está elevando o tom.

Foto: Beto Barata / Presidência da República/Divulgação

Ontem, apesar da tensão pré-lista de Janot, ele manteve a agenda e foi à Paraíba, para a inauguração do eixo leste da transposição do Rio São Francisco. As obras começaram no segundo mandato de Lula, mas agora todo mundo quer ser o padrinho. Na foto, Temer faz pose ao lado de operários que trabalhavam em obras do Minha Casa Minha Vida.

O MICO

Na semana em que Temer cometeu o sincericídio de dizer o que acha do papel da mulher, a secretária nacional do Tesouro, Ana Paula Vescovi, anunciou uma nova versão do Portal Tesouro Transparente. Certamente, ela entende bem mais de economia do que de preços no súper.

DOLETAS

Há dois doleiros uruguaios, que atuam em Porto Alegre, na mira dos investigadores da Lava-Jato. Eles sabem muito sobre a distribuição de recursos entre os políticos gaúchos durante a última campanha eleitoral e contribuíram na lavagem de dinheiro. As delações premiadas deles valem ouro.

LULA LÁ

Um dos julgamentos do ex-presidente Lula em primeira instância deve ocorrer até o final deste ano. Quem acompanha a Lava-Jato acredita que ainda em 2017 haverá a conclusão de um dos casos. Ele só ficará impedido de concorrer às eleições de 2018 se for condenado em segunda instância. Lula é réu em cinco processos nas operações Lava-Jato, Zelotes e Janus.



NO FORNINHO

Para integrantes do Ministério Público, a repatriação de recursos enviados irregularmente para o Exterior e a tentativa de anistiar caixa 2 fazem parte do mesmo pacote. Especialistas em lavagem de dinheiro acreditam que tem político enrolado aproveitando as regras da repatriação para dar um jeitinho e esquentar verba oriunda de corrupção. O perdão ao financiamento de campanha não contabilizado completaria a blindagem.

NA BALANÇA

Nos dias 14, 15 e 16 representantes de entidades filantrópicas estarão em Brasília para tentar convencer o relator da reforma da Previdência a manter a isenção tributária ao setor. O deputado Arthur Maia (PPS-BA) já se manifestou contra o benefício. O Sindicato do Ensino Privado (Sinepe-RS) vai dizer que só no Rio Grande do Sul cerca de 100 mil estudantes poderão perder bolsas de estudo.

Colaborou Silvana Pires

