Listão de Janot e o país dos trambiques

O Brasil pode ser classificado como um país de trambiques, sim, não por causa dos vazamentos dos processos da Lava-Jato, mas em razão da roubalheira institucionalizada e espalhada por diferentes níveis dos setores privado e público. As investigações da Polícia Federal envolvendo casos de corrupção vão da Petrobras aos frigoríficos. O modelinho da falcatrua se repete: empresas pagando propina, servidores corruptos, políticos apadrinhando o esquema e muita grana irrigando campanhas eleitorais. Integrantes dos tribunais de contas de Estados estão na mira dos investigadores, bem como os ministros do TCU. Isso tudo é o que espanta e revolta a população que está longe de ser trambiqueira, batalha para pagar suas contas e não quer mais bancar o malfeito. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, resolveu se revoltar com os vazamentos de informações:



— Exijo que façamos a devida investigação nesses vazamentos lamentavelmente ocorridos. Isso fala mal das instituições. É como se o Brasil fosse um país de trambiques — denunciou.

As delações premiadas e os depoimentos ao TSE estão protegidos por sigilo, então está certo que divulgações irregulares sejam investigadas. Duvido que cheguem a qualquer conclusão. Há muita espuma nessa briga. O lamentável é que um ministro do Supremo e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, troquem ofensas e meçam força. Mas isso é sintomático. Ao chegar ao núcleo político do crime, a Lava-Jato enfrenta o seu momento mais delicado e não são poucos os movimentos para tentar "estancar a sangria", como disse o senador Romero Jucá (PMDB-RR). O PT, por exemplo, promoveu um encontro ontem para criticar a operação. Estrategicamente às vésperas da divulgação da lista de Janot, o ex-presidente Lula subiu mais uma vez no palanque para dizer que nem o juiz Sergio Moro tem a honestidade que ele tem. Um discurso sob medida para a militância, que mistura polícia com política. Não se espantem se amanhã ou depois PT, PSDB, PMDB, PP e demais partidos-satélite entrarem em um grande acordo contra a Lava-Jato. Já estão no mesmo barco, com discursos semelhantes. Sob esse ponto de vista, é ou não é um país de trambiques?

Meirelles e Caxias do Sul



Em reunião com empresários da região de Caxias do Sul, o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) não negou o aumento de impostos como forma de compensar o rombo no orçamento da União. No encontro, que durou mais de uma hora, com a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC), o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas (Simecs) e o deputado Mauro Pereira (PMDB-RS), o ministro afirmou que está sendo feito um esforço para cobrir o déficit de R$ 58,2 bilhões, mas que já sabe que não terá de onde tirar R$ 20 bilhões.

Foto: Gustavo Raniere / Ministério da Fazenda

Os empresários gaúchos entregaram um documento com 18 sugestões, entre elas o não aumento de tributos, acesso a crédito do BNDES e legislação trabalhista mais flexível.

— Caxias precisa de um SOS, ministro — alertou o diretor da CIC, Astor Schmitt.

Meirelles comentou cada item e prometeu encaminhá-los aos demais ministérios. Ele também dedicou mais de uma hora ao setor vitivinícola. Foi solicitada a redução do IPI e o presentearam com duas garrafas de vinho e um espumante da vinícola Salton, de Bento Gonçalves. O comandante da Fazenda deixou as portas abertas para negociações e não escondeu o cansaço. Com a fisionomia exausta, passou a reunião alongando o pescoço.

FARDADO

O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) já está pavimentando o caminho para a eleição presidencial. Na última terça-feira, em São Paulo, ele jantou com o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo (PSD), e pediu apoio para 2018.

ESCRITOR

A interlocutores, o coordenador da força-tarefa da Lava-Jato, Deltan Dallagnol, tem comentado que pretende escrever um livro sobre o maior escândalo de corrupção já investigado no Brasil.

ANSIOLÍTICO

Lideranças políticas de outros Estados apontadas como possíveis alvos da lista de Janot passaram por Brasília na última semana em busca de informações. Diante de tantos vazamentos, não aguentam de tanta ansiedade. A previsão, agora, é de que o sigilo seja levantando entre terça e quarta-feira.

E a 386?

A coluna alertou e parlamentares começam a se mobilizar pela BR-386. O deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) marcou reunião com a ANTT para terça-feira, com a presença de prefeitos. O deputado Covatti Filho (PP-RS) também já entrou em contato com a agência. O temor é de que a rodovia fique de fora da primeira rodada de concessões.

Colaborou Silvana Pires



