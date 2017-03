Meirelles na vitrine

RBS Brasília

A credibilidade do ministro Henrique Meirelles (Fazenda) é o que restou ao presidente Michel Temer, em meio às revelações da Odebrecht. Consciente de que a segunda lista de Janot trará nomes de ponta do núcleo político, Temer aposta o que tem na retomada da economia, mesmo que seja a passos lentos. Por isso a preocupação em levar adiante as reformas no Congresso, incluindo medidas do agrado do empresariado, como o projeto da terceirização. Embora esteja sem os seus principais escudeiros, Temer não quer dar sinais de que o seu governo está abalado. O destaque que Meirelles teve na reunião do Conselhão, onde algumas das lideranças do setor privado se encontram, não é à toa.

— O Brasil hoje já é um país que volta ao normal, um país que aprova reformas fundamentais — disse o ministro aos conselheiros, adiantando-se aos embates no Congresso.

No jantar que houve no Palácio da Alvorada, líderes aliados foram intimados a defender a reforma da Previdência, grande desafio de Temer. Em contrapartida, o governo também foi cobrado e acusado pelos deputados de não se comunicar bem com a população. Alguma dúvida?

CONCESSÕES



O secretário Pedro Westphalen (Transportes) conseguiu incluir mais uma audiência pública na agenda de discussões das concessões de rodovias do RS. Além do dia 16 de março em Lajeado, no dia seguinte será a vez de Soledade tratar do assunto. Antes disso, na próxima semana, o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, recebe a bancada gaúcha para tratar das BRs 386 e 116.

COMPROMISSO

À coluna, o ministro Quintella garantiu que não vão faltar recursos no orçamento da União para as obras de duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas. Se for necessário, ele vai apelar para a suplementação orçamentária. A preocupação é com o ritmo das obras das empresas contratadas.



DIA DA MULHER

O presidente Michel Temer já precisou substituir oito ministros, mas a participação feminina continua pífia no Planalto. A mulher a ocupar a pasta mais importante é Grace Mendonça, na Advocacia-Geral da União (AGU).

Com Silvana Pires

