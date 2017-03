O golpe dos enrolados

RBS Brasília

Ganha corpo na Câmara a reforma política dos enrolados com a lei. A ideia é aprovar o voto em lista fechada, com indicação de critério de escolhas aos partidos, como privilegiar os deputados mais votados na última eleição ou senadores que decidam se candidatar à Câmara. Além disso, o período da janela eleitoral deve ser ampliado, permitindo aos políticos descontentes a busca de um lugar no topo da lista em outras siglas. Essa nova fórmula será acompanhada de um fundo para o financiamento, formado por recursos públicos e de contribuição de pessoa física. De que o país precisa de um novo sistema eleitoral e de custeio das campanhas, não há qualquer dúvida. O problema é que, temendo um altíssimo índice de renovação, a oligarquia política está buscando uma maneira de permanecer no poder. Ao lado da anistia para o caixa 2, a lista fechada é um dos principais assuntos em discussão nos corredores do Congresso.

SAÚDE

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, deve desembarcar em Porto Alegre amanhã para inauguração de posto de saúde e para assinaturas de contratos dos financiamentos para as Santas Casas. Barros irá também a Bento Gonçalves e Uruguaiana.

CAÇA E CAÇADOR

Apontado como um dos ministros a entrar na lista de Janot, Blairo Maggi deu satisfação a seus aliados. Por WhatsApp, ele afirmou:

— Mais um leão para matar. Minha resposta é: sem chance de estar envolvido com esse pessoal.

DESTRAVOU

Depois de quase dois meses de indefinições, serão confirmados hoje os presidentes das comissões permanentes da Câmara. O deputado Covatti Filho (PP-RS) ficará no comando da Comissão de Finanças e Tributação. Ele já vem falando sobre o orçamento da União com o ministro Dyogo Oliveira (Planejamento).

FIASCO

Ao abrir a porteira das mudanças na reforma da Previdência, começando pelos servidores públicos estaduais e municipais, o presidente Temer condena o projeto ao fracasso. O tempo de contribuição e a previdência rural serão as próximas alterações. Se sobrar apenas para previdência do trabalhador da iniciativa privada, o melhor é abandonar a reforma.

Colaborou Silvana Pires

Leia outras colunas de Carolina Bahia









Carolina Bahia: vai morrer na praia?

Carolina Bahia: carne fraca e velhos vícios

RBS Brasília: A prioridade é política



Carolina Bahia: Temer e a realidade paralela

Carolina Bahia: quem sobreviverá à lista?