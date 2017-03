Os delatados de olho em 2018

RBS Brasília

No segundo aniversário da lista do Janot, o país espera conhecer nos próximos dias os nomes — alguns repetidos — da nova relação de políticos que serão investigados na Lava-Jato. Junto, vem a expectativa sobre o impacto dos inquéritos abertos a partir das delações da Odebrecht, com boa parte das cortes de Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer presente. Pelo timing adotado nos casos da Lava-Jato que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), existe o risco de um festival de espuma. Em 24 meses, a primeira fornada do procurador-geral Rodrigo Janot não resultou em um mísero julgamento. Dos 55 listados, quatro viraram réus, sendo que Eduardo Cunha (PMDB-RJ) já não dispõe de foro privilegiado. O desempenho suscita críticas ao benefício e levanta comentários nos bastidores sobre falta de material humano na PGR diante de uma apuração tão ampla. Merecedor de todas as ações penais abertas contra ele, Cunha reclamou com razão quando dizia que tinha sido escolhido para ser investigado com maior intensidade. Deve mirar Renan Calheiros (PMDB-AL) com inveja. Com o histórico da Lava-Jato e o tamanho da delação do fim do mundo, parece improvável ver as dezenas de inquéritos resultarem em denúncias aceitas pelo STF, processos instruídos e julgados antes das eleições de 2018. Assim, todos os figurões delatados poderão disputar mandatos, mantendo a prerrogativa de foro e postergando eventuais punições.

Estados

Procuradores que atuam na Lava-Jato calculam a abertura de investigações em mais de 20 Estados com base nas delações da Odebrecht, já que o esquema criminoso não tratou apenas do governo federal. No Rio de Janeiro, funciona bem a equipe montada pelo MPF.

FGTS

O ministro da Educação, Mendonça Filho, recebe propostas de deputados para defender o uso do FGTS no pagamento de mensalidades de universidades privadas. Mendonça não fechou a porta, mas está ciente da resistência do setor da construção civil.





Encontro

A bancada do PMDB na Câmara tenta reunião com o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) e com o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, para detalhar pontos da reforma da Previdência, inclusive a reação popular diante das críticas à proposta. Parlamentares petistas ganham espaço na base em cima da reforma.

