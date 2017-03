Quando a corrupção é carne podre

RBS Brasília

Até a propina do esquema da carne podre foi usada para o financiamento de campanha de partidos como o PMDB e o PP. A conclusão é da Polícia Federal, em mais uma operação arrasa quarteirão que, desta vez, levanta a tampa de escândalo criminoso que coloca em risco a saúde dos brasileiros. Fiscais agropecuários recebiam propina de grandes e importantes empresas para liberar o selo de qualidade para um alimento estragado. Dinheiro que pingava nos cofres dos partidos. Uma engrenagem sórdida, mas que infelizmente não surpreende.

O erro começa quando as chefias do Ministério da Agricultura nos Estados entram no bolo do fisiologismo. Cargos nas superintendências são colocados à disposição e disputados entre partidos, que fazem questão de indicar seus afilhados. Qual a vantagem na ocupação desses espaços por figuras comprometidas com parlamentares? A Operação Carne Fraca ajuda a explicar.

A PF não identificou irregularidade na conversa flagrada entre o ministro Osmar Serraglio (Justiça) e o fiscal agropecuário Daniel Gonçalves Filho — apontado como chefe do grupo criminoso. Ele foi superintendente no Paraná de 2007 a 2016. Ficam claros, no entanto, a intimidade entre os dois e o interesse de Serraglio, então deputado federal, no resultado da fiscalização de determinado frigorífico. O diagrama é o mesmo identificado no Petrolão, quando ambiciosos funcionários de carreira galgaram postos, catapultados por poderosos padrinhos. Dali por diante, eles se relacionam com empresas corruptoras e o dinheiro passou de bolso em bolso. A única vítima desta ciranda da corrupção é o contribuinte. No caso da Carne Fraca, o saldo do esquemão é a desmoralização do selo do Ministério da Agricultura nos alimentos e um consumidor que não tem mais em quem confiar.

Aí vem o desespero

Enquanto a presidente do STF, Cármen Lúcia, defende um plebiscito sofre a Reforma Política e o presidente Michel Temer procura se afastar da polêmica, a Operação Salve-se Quem Puder vai ganhar um novo capítulo nos próximos dias. Capitaneada por figuras que estão na lista de Janot, como o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e o líder do governo na Casa, Romero Jucá (PMDB-RR), a iniciativa ganha corpo nos bastidores. Em nome da necessidade de novas regras para o financiamento de campanha, Jucá tentará apoio para a criação de um fundo com recursos públicos e de contribuição de pessoa física. Para casar com o fundo, Eunício faz o discurso do voto em lista fechada. O pacote encontra simpatia em especial no Senado, onde dois terços dos parlamentares terão que se submeter às urnas em 2018. Poderosos como Renan Calheiros (PMDB-AL) temem não se eleger. Diante do desgaste, há quem aposte que grandes nomes do Senado poderão tentar concorrer à Câmara com a desculpa da preocupação em formarem grandes bancadas. Na verdade, eles temem não conseguir votos para enfrentar uma majoritária. E ainda há um grupo de parlamentares que não se posicionou sobre possíveis mudanças na lei eleitoral, esperando para ver a reação da opinião pública. São aqueles que não sabem se estão na segunda lista de Janot. Com a autorização das investigações pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato, o desespero tende a aumentar.

Foto: Jefferson Rudy / Agência Senado/Divulgação

AGILIZADOS

Investigadores da Lava-Jato no Rio Grande do Sul já entraram em contato com advogados de defesa. Eles começaram a marcar futuras reuniões, esperando apenas que o ministro Edson Fachin autorize a abertura dos inquéritos e o encaminhando das ações aos Estados.

NA REAL

Em Brasília para o encontro do PDT, o ex-prefeito Jairo Jorge reconhece que a campanha em 2018 será feita com criatividade e pouco dinheiro. Ele não acredita em mudanças na forma de financiamento ou na lei eleitoral até lá.

CÓDIGOS

Novos e antigos apelidos ligados a políticos gaúchos aparecem no Tabelão do Caixa 2 da Odebrecht. Avião, Gremista, Solução e Inimigo teriam recebido recursos não contabilizados. Os relatos estão no STF.

PACTO

As delações da Odebrecht dissecaram a relação da empreiteira com o ex-presidente Lula, desde os tempos da primeira campanha presidencial. Não só ele, mas integrantes da família, teriam mantido relações bastante próximas com a empreiteira ao longo de todos esses anos, inclusive depois que o petista deixou a presidência da República. O principal contato de Lula com a empresa era o patriarca da família, Emílio Odebrecht.

PADRINHO

O deputado Mauro Pereira (PMDB-RS) está tentando emplacar um nome para a superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado, mas enfrenta resistência na corporação e na própria bancada gaúcha.

Colaborou Silvana Pires

Leia outras colunas de Carolina Bahia

Carolina Bahia: tabelão da Odebrecht

Carolina Bahia: Padilha é escudo de Temer



Carolina Bahia: reformas água abaixo



Carolina Bahia: a testemunha