Quando o fiscal é corrupto

RBS Brasília

O escândalo envolvendo os conselheiros no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, não surpreende e tudo indica que está longe de ser um fato isolado. Afinal, com seria possível o desvio de recursos públicos em tantas obras, envolvendo o governo do Estado, sem o envolvimento de quem deveria fiscalizar? E a prisão de cinco conselheiros do TCE/RJ, com base na delação de Jonas Lopes, ex-presidente do próprio tribunal, é apenas o começo. Mais cedo ou mais tarde, também esses conselheiros acusados de corrupção vão contar o que sabem, expondo as entranhas das relações espúrias entre a cúpula do TCE, políticos e empresas. Será um mapa do crime, que servirá como modelo para as investigações da Polícia Federal em outros Estados daqui por diante. É uma excelente oportunidade para que o país discuta o critério de escolha dos integrantes dos tribunais. As indicações políticas, assim como os apadrinhamentos, deveriam ser eliminadas. Conselheiro de TCE ou ministro do TCU deveria ser cargo técnico, independente de compromissos partidários. Já seria um bom começo.

SEM CLIMA

Além de não existir acordo entre os partidos para votar a proposta de recuperação fiscal dos Estados, ontem não havia "clima". A expressão é do relator da proposta, o deputado Pedro Paulo (PMDB-RJ), que lamentava o envolvimento do próprio partido e o desmanche do TCEs.

PP NA MIRA

Abril será o mês do Partido Progressista para as definições da Lava-Jato. A Procuradoria-Geral da República prepara minutas de arquivamentos e apresentações de denúncias, que devem ser encaminhadas ainda na primeira quinzena. Quem está na expectativa são os seis políticos gaúchos que apareceram na primeira lista de Janot e até agora não tiveram um desfecho para os seus casos.

NO VIZINHO

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai auxiliar o governo gaúcho na elaboração da modelagem da concessão de rodovias estaduais. No início de março, Alckmin comemorou o resultado do início da quarta etapa de concessões rodoviárias no Estado, com lance de quase R$ 1 bilhão pelo lote. Já o programa gaúcho ainda está na promessa.





Colaborou Silvana Pires



Leia outras colunas de Carolina Bahia







Carolina Bahia: teste de credibilidade

Carolina Bahia: todos no caixa 2

Carolina Bahia: reforma desidratada



Carolina Bahia: o golpe dos enrolados