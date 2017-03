Reformas água abaixo

RBS Brasília

O governo Temer corre sério risco de não conseguir aprovar nenhuma das reformas encaminhadas ao Congresso. Pendurado na Lava-Jato e sem seus principais articuladores políticos, o Planalto volta do Carnaval com a missão de levar adiante as reformas da Previdência, Trabalhista e Tributária. Pressionados pelos eleitores, deputados aliados já não garantem a aprovação das mudanças na aposentadoria, por exemplo. E isso pode ser só o começo de uma rebelião. Afinal, quem arrisca colocar a mão no fogo por um governo com destino incerto? Michel Temer deu um passo maior do que as pernas ao encaminhar reformas tão polêmicas. O presidente confia na base de apoio. Mas, depois de um Carnaval com tantos cartazes de Fora Temer, parlamentares voltam a Brasília ainda sob expectativa da delação da Odebrecht. Começa aquele momento em que cada um pensa na própria sobrevivência política.



VAI ENCARAR?

Deputados gaúchos que se dirigem à Expodireto, feira de máquinas agrícolas em Não-Me-Toque, já se preparam para a enxurrada de perguntas e cobranças sobre as mudanças na aposentadoria rural. A pressão é tão grande, que o governo já reconhece que poderá mudar o texto que está na Câmara.

MUY AMIGO 1

Interlocutores do ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), que estiveram com ele nos últimos dias, duvidam de um indiciamento do peemedebista com base nas informações de José Yunes sobre a entrega do pacote em seu escritório:

— Quem vai provar o que tinha dentro do tal pacote? — desafia um aliado do ministro.

MUY AMIGO 2

Padilha se recupera de uma operação na próstata e amigos reconhecem que a volta deve demorar mais do que o previsto. Aliás, o clima em Brasília não é nada bom. Yunes faz questão de espalhar que já colocou à disposição do MP o sigilo telefônico de suas conversas com Padilha.

CRECHES

Na próxima segunda-feira, em Porto Alegre, haverá uma audiência de conciliação, na Justiça Federal de Porto Alegre, sobre as creches da União que nunca ficam prontas. O deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS) confirma que prefeitos, representantes do Ministério da Educação e da empresa MVC estarão presentes.

Colaborou Silvana Pires



