Temer e a realidade paralela

Fragilizado pela quantidade de ministros na lista de Janot, hoje, o governo Temer não teria votos suficientes para aprovar o texto original da Reforma da Previdência. Deputados da base de apoio de partidos como PP, DEM, PSB e até PMDB afirmam isso pelos corredores do Congresso, para quem quiser ouvir. A um ano das eleições, os parlamentares já estão de olho nas urnas, em uma campanha que será difícil e com tendência a um alto índice de renovação da Câmara. E os políticos têm enfrentado resistências grandes às mudanças propostas. Para não sofrer uma derrota nesta que é a grande meta do governo, a tendência é que a articulação política acene com mudanças no texto. Em um discurso para empresários e servidores, o presidente Michel Temer afirmou que a "sociedade brasileira, pouco a pouco, vai entendendo que é preciso dar apoio a este caminho para colocar o país nos trilhos". Pelo jeito, o presidente está vivendo em uma realidade paralela.

10 MEDIDAS

O procurador da República que coordena a Força-Tarefa da Lava-Jato, Deltan Dallagnol (foto, à esquerda), está em Brasília articulando a retomada das 10 Medidas Contra a Corrupção. Em reunião com o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS, à direita na foto), eles acertaram a estratégia de votação do texto original, agora a partir do Senado.

Foto: Diivulgação / RBS Braília

DIA SEGUINTE

O 342° voto a favor do impeachment da presidente Dilma, o voto decisivo, foi dado pelo deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), hoje ministro das Cidades e com o nome estampado na explosiva lista de Janot. Tucano, do grupo do senador Aécio Neves (MG), teve o nome citado na lista de pagamentos da Odebrecht, referentes às campanhas de 2010 e 2012.

ILUSÃO

A Reforma Politica no Congresso tem tudo para não sair do papel mais uma vez. Para que as novas regras passem a valer para o pleito de 2018, Câmara e Senado precisam aprová-las até o final de setembro. Até agora a comissão que trata do assunto não teve nenhuma reunião importante.

SÃO CHICO

O ministro Helder Barbalho (Integração) visita hoje São Francisco de Paula para avaliar os estragos do temporal do último domingo. O deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), que já conversou com o ministro, afirma que o governo vai agilizar a liberação de recursos para a reconstrução. A conferir.

Colaborou Silvana Pires

