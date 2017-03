Tensão nas alturas

RBS Brasília

Diante da bomba que será a nova lista de Janot, a estratégia do governo Temer é tentar dar um ar de normalidade à rotina da capital federal, afastando a ideia de fim de mundo. A primeira iniciativa foi chamar os deputados para negociar o texto da Reforma da Previdência. Apesar de ser um dos alvos da Lava-Jato, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) voltou da licença de saúde e dedicou a agenda à reforma, em uma sequência de reuniões com técnicos de governo e líderes de partidos. Ao mesmo tempo, a equipe econômica aposta em um resultado positivo no leilão de aeroportos, marcado para quinta-feira. Se a instabilidade política não contaminar o interesse dos investidores, o governo já terá motivos para comemorar. Na prática, no entanto, há um clima de tensão pelos corredores do Palácio do Planalto e de luta pela sobrevivência.

A VOLTA

Ainda com dores e acompanhado da mulher, Simone, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) voltou ontem da licença em razão de uma cirurgia para retirada da próstata. Ele deve ficar em Brasília até amanhã ou quinta. Assessores mais próximos reconhecem que ele retornou em meio aos boatos de que poderia deixar o governo para marcar posição.

A DEFESA

A estratégia de defesa do ministro Padilha é dizer que ele só tratou com a Odebrecht a respeito de doação oficial de campanha. Se houve dinheiro intermediado por doleiros para caixa 2, sustentam interlocutores do ministro, ele não participou. Padilha vai reforçar o discurso de que não era candidato em 2014 e se alguém recebeu o recurso que se explique. Difícil será convencer os procuradores da Lava-Jato.

NA PILHA

Antes de declarar guerra ao senador Renan Calheiros (PMDB-AL), o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) ouviu os conselhos de Pedro Simon e Ibsen Pinheiro. Os dois gaúchos deram força à ideia de Marun, de pedir que envolvidos na Lava-Jato deixassem o controle do partido.

PRIORIDADE?

A saúde não funciona, os indicadores da educação são péssimos e não existe uma política nacional de segurança. Mas o presidente Michel Temer vai reunir autoridades nesta semana para discutir financiamento de campanha.

Com Silvana Pires

