Terceirização na marra

O governo Temer destravou na marra o debate da terceirização no Congresso, aprovando na Câmara uma proposta ampla, irrestrita e que colocou as centrais sindicais em pé de guerra. Bastaram algumas horas de dúvidas e polêmicas para que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), anunciasse a votação em plenário de outro texto. Aprovado pela Câmara em 2015 e sob a relatoria do senador Paulo Paim (PT-RS), prevê algumas salvaguardas ao trabalhador. O próprio Eunício já anunciou que o presidente Michel Temer deve fazer uma seleção do que irá sancionar nos dois projetos. Não é de hoje que o governo planeja emplacar a reforma trabalhista fatiada, começando pela terceirização. Em junho de 2016, em uma reunião com empresários em São Paulo, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) já defendia a rápida votação do projeto que estava no Senado. Diante das dificuldades em avançar com a reforma da Previdência, e precisando dar uma resposta ao empresariado, o Planalto contou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para desengavetar um texto com o apoio do setor privado. A vitória foi apertada, mas atingiu o objetivo. Às vésperas de anunciar cortes no orçamento e, possivelmente, aumento de impostos, Temer tenta acalmar os mercados com a regulamentação da terceirização.

DIGITAL

Comandado pelo gaúcho Ronaldo Nogueira (PTB-RS), o Ministério do Trabalho tenta se descolar da proposta de terceirização aprovada pela Câmara e encaminhada para a sanção presidencial. Uma missão impossível, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), jamais colocaria o projeto em votação sem o aval do Palácio do Planalto.

PIOROU

Com o corte no orçamento da União, a bancada gaúcha terá que ampliar a mobilização a favor da BR-116. Apesar da promessa do ministro Maurício Quintella, de que não faltarão recursos, ainda não há dinheiro garantido para este ano e a previsão de definição ficou para o segundo semestre.

HOMENAGEM

A Rádio Gaúcha será homenageada por seus 90 anos no dia 5 de abril em sessão solene na Câmara dos Deputados. O autor do requerimento é o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS).

