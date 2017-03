RBS Brasília

Tanto os advogados de Michel Temer quanto a defesa de Dilma Rousseff apostam na lentidão da Justiça e nas possibilidades de recursos junto ao TSE para empurrar com a barriga o julgamento da chapa Dilma/Temer. Depois que o relator do processo, ministro Hermann Benjamin, surpreendeu ao concluir os trabalhos, o presidente da corte, ministro Gilmar Mendes, não teve alternativa: confirmou que o julgamento deve começar na próxima semana. Diante de um tema tão delicado e politicamente explosivo, será o maior teste de credibilidade do Judiciário nos últimos tempos. A defesa de Temer continuará a apostar na tese da separação da chapa, defendendo que as contas da candidata e do vice não podem ser misturadas. Uma alegação difícil de engolir. Depoimentos dos executivos da Odebrecht mostraram que tanto o PT quanto o PMDB receberam recursos da empreiteira na eleição de 2014. Além disso, como será o ritmo dos trabalhos? Os ministros adiarão a decisão final até as vésperas das eleições de 2018, despertando dúvidas sobre o processo, ou o julgamento será para valer?

NO PALANQUE

O ex-presidente Lula participará de um evento em Rio Grande a favor do polo naval no dia 29 de abril. O movimento faz parte de uma extensa programação, que começa em 21 de abril em Ouro Preto (MG), na comemoração de Tiradentes, e termina em uma mobilização em Curitiba no dia 3 de maio, quando Lula depõe diante do juiz Sergio Moro.

LEI KISS

Relator do projeto da Lei Kiss na Câmara, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) reclama da possibilidade de vetos à proposta, lembrando que o texto ficará descaracterizado. Ele defende que as regras da ABNT sejam utilizadas para padronizar ações de segurança no país, e que as responsabilidades precisam ficar claras.

RODOVIA 1

Conforme a coluna antecipou, a BR-386 poderá mesmo ficar fora do bloco de concessões do RS. A informação foi confirmada ontem, pela ANTT ao deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) e ao prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo.

RODOVIA 2

Ficou acertado que um grupo de trabalho com representantes de Lajeado, Montenegro e Carazinho vai dizer à agência, em no máximo três semanas, se há interesse na concessão da BR-386 e qual seria o valor adequado para o pedágio.





Colaborou Silvana Pires



Leia outras colunas de Carolina Bahia







Carolina Bahia: todos no caixa 2

Carolina Bahia: reforma desidratada



Carolina Bahia: o golpe dos enrolados

Carolina Bahia: vai morrer na praia?