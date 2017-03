Todos no caixa 2

RBS Brasília

Marcelo Odebrecht é taxativo: afirma que todos os políticos eleitos usaram caixa 2 e ainda desafia aqueles que andam dizendo por aí que não praticavam a irregularidade. Afinal, segundo ele, os partidos também levaram o dinheiro por fora. Conhecido como príncipe das empreiteiras, inventou um sistema para registrar com detalhes o pagamento clandestino das campanhas, com ou sem contrapartidas do beneficiado. Todo esse material está nas mãos dos investigadores, inclusive o chamado listão do caixa 2, como já adiantou a coluna. Isso ajuda a explicar o desespero do Congresso em conseguir aprovar o plano de anistia para o caixa 2 e a constrangedora posição de deputados e senadores do PT, PSDB, PMDB, PP e demais partidos-satélites, que estão de braços dados na maracutaia. Um sistema corrompido, viciado e que, agora, parece chegar ao fim. E o PT ainda pergunta o que a Lava-Jato fez pelo Brasil. Acabar com um faz de conta de campanha limpa já é algo bem interessante.

TIRO NO PÉ

O presidente da OAB, Claudio Lamachia, avisa que está pronto para colocar uma campanha na rua e encaminhar ações judiciais contra o aumento de impostos, se o governo confirmar a medida. Empresários já mandaram recado ao Planalto, de que não apoiarão o aumento da carga tributária e que pretendem reagir.

DEVOLVENDO

Sobre a situação das UPAs no Estado, a Federação dos Municípios do RS (Famurs) informa que já tem municípios se organizando para devolver o dinheiro do investimento para a União. Em troca, poderiam ficar com o prédio e transformá-lo em um posto de Saúde. A federação afirma que há resolução do Ministério do Planejamento neste sentido e que o município de Três Passos está avançando no processo.

GAÚCHOS E A LISTA

A maioria dos deputados da bancada gaúcha é contra o voto em lista fechada. Nesta proposta, o partido organiza a relação de candidatos e oferece ao eleitor o prato feito. Dos 31 parlamentares gaúchos, 18 afirmam que são contra a lista fechada, dois são a favor, cinco são a favor, mas com mudanças, quatro não têm opinião e dois estão em licença médica. Amanhã, a Comissão da Reforma Política se reúne para um debate às claras sobre o tema. Confira a lista completa dos deputados gaúchos:

Deputados a favor da lista fechada — total: 2

Assis Melo (PC do B)

Marco Maia (PT)

Deputados a favor, mas com mudanças — total: 5

Henrique Fontana (PT) — a favor, desde que o eleitor possa ordenar a lista

Maria do Rosário (PT) — a favor, mas com paridade de gênero

Paulo Pimenta (PT) — a favor, mas o eleitor faz a ordem. Um voto no partido e outro no candidato.

Pepe Vargas (PT) — a favor, mas com possibilidade de sublista.

Pompeo de Mattos (PDT) — a favor do voto em lista misto, partido e candidato.

Deputados contra a lista fechada — total: 18

Afonso Hamm (PP)

Alceu Moreira (PMDB)

Cajar Nardes (PR)

Carlos Gomes (PRB)

Covatti Filho (PP)

Danrlei (PSD)

Heitor Schuch (PSB)

Jerônimo Goergen (PP)

João Derly (Rede)

Jones Martins (PMDB)

José Fogaça (PMDB)

Jose Stédile (PSB)

Luis Carlos Heinze (PP)

Marcon (PT)

Onyx Lorenzoni (DEM)

Renato Molling (PP)

Sérgio Moraes (PTB)

Yeda Crusius (PSDB)

Deputados sem posição — total: 4

Bohn Gass (PT)

Afonso Motta (PDT)

Darcísio Perondi (PMDB)

Mauro Pereira (PMDB)

Deputados em atestado médico — total: 2

Giovani Cherini

José Otávio Germano (PP)

