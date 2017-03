Vai morrer na praia?

RBS Brasília

Considerado fundamental para garantir um alívio nas contas do Rio Grande do Sul, o projeto de recuperação fiscal dos Estados poderá morrer na praia. Integrantes das bancadas gaúcha e do Rio de Janeiro reconhecem que, hoje, não haveria voto suficiente para a aprovação da proposta no plenário da Câmara. O próprio secretário da Fazenda, Giovani Feltes, reconhece a dificuldade. Deputado pelo PMDB do Rio, Celso Pansera alerta que se a União não entrar nas negociações, bancando a importância da medida, não haverá voto suficiente para aprová-la. O texto assegura aos Estados três anos sem pagar a parcela da dívida, em troca de contrapartidas pesadas, como privatizações e fim de benefícios fiscais. As bancadas do Norte e do Nordeste, que não são beneficiadas, só apoiarão se houver alguma vantagem para as suas regiões. Não há consenso nem mesmo entre os deputados gaúchos. Feltes está em Brasília, percorrendo gabinetes para defender a flexibilização das contrapartidas, o que não é impossível. Difícil mesmo é garantir o socorro da União.

DEVER DE CASA

Ministros receberam a missão de fazer um levantamento entre os deputados de suas bancadas sobre a intenção de voto na reforma da Previdência. A primeira relação precisa estar pronta até segunda-feira. A missão inclui também catequizar os considerados rebeldes, ameaçando os aliados com cancelamento de emendas e retirada de cargos.

ABRE O OLHO

A bancada gaúcha precisa ficar atenta: a BR-386 corre risco concreto de ficar de fora da próxima rodada de leilões de rodovias. O comando do processo de concessão saiu do Ministério dos Transportes e foi para a ANTT. Técnicos temem mudança na proposta para o Rio Grande do Sul.

PAGANDO PARA VER

Quando até o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), assina o pedido de CPI da Previdência, é porque há algo acontecendo. Tem governista argumentando que uma CPI revelaria o tamanho real do rombo e as barbeiragens do governo Dilma.

SESSÃO ESPÍRITA

O ministro Gilmar Mendes (STF) desafiou a PGR a explicar como nomes da famosa lista de Janot já foram publicados, apesar do sigilo. Pelos corredores do Congresso, gaiatos chamavam o ministro de "advogado de defesa".





Colaborou Silvana Pires

