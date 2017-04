A ordem é adiar

RBS Brasília

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abre amanhã o julgamento que pode cassar a chapa Dilma-Temer por abuso de poder político e econômico na eleição de 2014. Nos gabinetes de Brasília, as apostas tabelam com o desejo do governo e do PSDB, autor da ação: o desfecho do caso será pedalado para um futuro incerto e não sabido, com a garantia ao Planalto de substituir dois dos sete ministros da Corte, cujos votos tendem a ser pela cassação. O cardápio para protelar é farto. Nas duas sessões marcadas para amanhã, uma pela manhã e outra à noite, questões de ordem podem tentar adiar o julgamento logo de cara. Se rejeitadas, é possível que haja tempo para o relator, Herman Benjamin, concluir a leitura do resumo do processo. Em seguida, falam os advogados do PSDB (acusação), PT e PMDB (defesa) e o Ministério Público Eleitoral. Pelo cronograma pré-acertado, antes dos votos, serão discutidas questões preliminares, nas quais as defesas pedem mais prazo e tentam anular os depoimentos dos delatores da Odebrecht. Caso não haja sucesso, um pedido de vista amigo de qualquer ministro suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Pelo o que se apurou até o momento, com indícios de que a campanha recebeu, pelo menos, R$ 112 milhões em recursos irregulares, será necessária uma ginástica jurídica para absolver a chapa e, maior ainda, para punir apenas Dilma Rousseff e isentar Michel Temer. Com a credibilidade do TSE em jogo, quem advoga por Temer trabalha mesmo para adiar o fim do caso.

REGRESSO

Há quase dois meses em licença médica, o deputado José Otávio Germano (PP-RS) foi aconselhado por assessores a retornar a Brasília o quanto antes. Motivo: depois de 120 dias de afastamento do parlamentar, o suplente da coligação toma posse. No caso, Mano Changes (PP-RS).

Desde que retornou ao trabalho após cirurgia na próstata, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) decidiu "limpar" a agenda. Nas audiências com parlamentares, a prioridade é a reforma da Previdência.

"O governo continua errático. E, quem não ouve, erra sozinho."



Renan Calheiros (PMDB-AL), em nova crítica a Temer nas redes sociais. O senador voltou a se manifestar contra a reforma da Previdência que "pune trabalhadores e o Nordeste".

Colaborou Silvana Pires



