Corrupção na cabeça

RBS Brasília

Desemprego em alta, escândalos em série e reformas muito impopulares ajudam a explicar a rejeição crescente do presidente Michel Temer. Enquanto a propaganda do PMDB afirma que ele é o "presidente certo na hora certa", 55% dos entrevistados pelo Ibope classificam o governo como ruim ou péssimo e 79% afirmam não confiar no presidente da República. Em 10 meses no comando do país, Temer tentou, mas não conseguiu reverter esse quadro e nada indica que tenha algum sucesso no curto prazo.

Os assuntos mais lembrados pelas pessoas consultadas pelo Ibope foram Reforma da Previdência, Lava-Jato e corrupção. Quer dizer: os brasileiros estão preocupados com o futuro e indignados com os múltiplos casos de desvio de recursos públicos. E vale lembrar que a lista de Janot ainda não foi divulgada oficialmente. Neste caso, boa parte da Esplanada deve aparecer na famosa relação, sem falar de senadores próximos do presidente da República. Enquanto isso, mesmo sem data para terminar, o Tribunal Superior Eleitoral começará a julgar o pedido de cassação da chapa Dilma/Temer. Um processo que deixará à mostra tudo o que os partidos fazem de errado ao longo de uma campanha. É neste cenário que o Planalto sanciona as novas regras da terceirização e tenta levar adiante as mudanças na Reforma da Previdência. O descontentamento, portanto, só tende a crescer.

Em outras ocasiões, Temer já afirmou não se preocupar com a popularidade. Se isso fosse verdade, marqueteiros não estariam trabalhando com tanto empenho para vender a imagem de que o presidente está tirando o país do fundo do poço. O que segura o governo peemedebista é o apoio do empresariado e a maioria dentro do Congresso. A manutenção dessas bases é fundamental para que Temer consiga chegar até o fim de 2018. Por isso, ele não abrirá mão das reformas, mesmo que precise fazer adaptações, nem deixará de lado velhas práticas políticas, como a distribuição de cargos.

O LADO DE RENAN CALHEIROS

Quem conhece o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) não se surpreende com o comportamento dos últimos tempos, quase uma liderança da oposição. Embora seja líder do PMDB no Senado, ele tem criticado o governo na área econômica. Renan está muito mais preocupado com as urnas em 2018 do que com o destino do governo Temer.

Foto: Jefferson Rudy / Agência Senado/Divulgação

Réu no STF e alvo da Lava-Jato, sabe que não pode ficar sem foro privilegiado. A situação do filho, governador de Alagoas, também não é tranquila. Político experiente, ainda com força dentro do Senado, Renan assume uma postura de oposição na tentativa de conquistar o eleitorado. Na foto, conversa com os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Vanessa Grazziotin (PC do B-AM). Embora já tenha protagonizado atritos com petistas, circula bem em diferentes campos políticos. Há quem aposte que ele não hesitará em se reaproximar do ex-presidente Lula, se for conveniente para as eleições. Disposto a provocar o Planalto, o ex-presidente do Senado ameaça até mesmo indicar Roberto Requião (PMDB-PR) — um dilmista de carteirinha — para relatar a reforma da Previdência.

À MÍNGUA



Com o contingenciamento dos recursos da União, a previsão de cortes no Dnit deve chegar a R$ 3 bilhões. Isso é mais do que o previsto no país para novas obras, portanto, a tesoura deve atingir também a manutenção das estradas. O Ministério dos Transportes ainda não definiu quais rodovias serão prejudicadas. No momento, nem o orçado está garantido.

CHEGOU TARDE

Marcelo Odebrecht havia sido condenado a 19 anos e quatro meses de prisão, quando fechou o acordo de delação premiada. Nada impede que Eduardo Cunha (PMDB-RJ) opte pelo mesmo caminho. Mas para que o Ministério Público aceite, a conversa terá que ser "consistente e reveladora". Só haverá interesse na delação, se Cunha tiver uma informação para lá de explosiva.

ESPERANDO A CPI



Enquanto a CPI da Previdência não é instalada, o senador Paulo Paim (PT-RS) faz um tour pelos Estados. A previsão é que nos próximos dias ele visite 10 municípios gaúchos, falando contra as mudanças na aposentadoria. Em campanha pela reeleição, ele volta ao passado de militância, debatendo nas praças das pequenas cidades. Inicialmente desacreditada, a CPI vai ganhando corpo. Está, agora, na fase das indicações dos integrantes pelos partidos. Os governistas apostam que ganharão um fórum para derrubar a tese de que não existe rombo na Previdência. Paim monitora o cronograma da CPI, em constantes conversas com o presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE).



Foto: Pedro França / Agência Senado/Divulgação

NOVO MINISTRO

A indicação de Admar Gonzaga Neto para o TSE, na vaga de Henrique Neves, continua gerando polêmica. Em 2013, ele teria advogado na área eleitoral, quando já ocupava o cargo de ministro substituto, o que não é permitido. Ele nega a irregularidade.

PROTETIVAS

Edson Fachin vai analisar, no STF, o pedido de medidas protetivas encaminhado pela mulher do senador Lasier Martins. Ela o acusa de agressão. A advogada de Janice Santos defende que ela permaneça no apartamento funcional e reconhece que a cliente está preocupada com o cargo que ocupa na Telebrás. A estatal é vinculada ao Ministério das Comunicações, comandado pelo PSD, atual partido de Lasier.

Colaborou Silvana Pires



Leia outras colunas de Carolina Bahia







Carolina Bahia: a utilidade da Lava-Jato

Carolina Bahia: quando o fiscal é corrupto

Carolina Bahia: teste de credibilidade

Carolina Bahia: todos no caixa 2