Aliados de Temer atrás das grades

Lava-Jato

A prisão do ex-ministro Henrique Eduardo Alves (RN), em mais um desdobramento da Operação Lava-Jato, é um golpe pesado contra o presidente Michel Temer. Significa que mais um integrante da chamada cúpula do PMDB vai para a prisão, depois do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e do ex-assessor Rodrigo Rocha Loures. Os outros ¿homens do presidente¿, também enrolados na Lava-Jato, estão protegidos pelo foro privilegiado. São eles os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria-Geral) e o senador Romero Jucá. Isso explica a preocupação dos peemedebistas em assegurar essa blindagem, que garante a tramitação dos processos no Supremo Tribunal Federal.



Henrique Eduardo deixou o Ministério do Turismo, ainda no início do governo Temer, depois que vieram à tona as informações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. A época, o argumento interno é que ele poderia contaminar o governo. No PMDB, o comentário é que ele se arrependeu de não ter se agarrado ao cargo. Outro aliado de primeira hora de Temer que está sem a proteção do foro privilegiado é o ex-ministro Geddel Vieira Lima, também na mira da Lava-Jato. É outro peemedebista que pode ser preso ao sabor das novas operações da Polícia Federal. Geddel foi obrigado a deixar o governo depois de se envolver em um escândalo, ao defender interesses pessoais em um empreendimento em Salvador (BA). Em resumo: os peemedebistas de confiança do presidente se dividem em dois grupos: aqueles que estão presos e aqueles que estão na mira da PF.



TODOS OS HOMENS DO PRESIDENTE:

Ministro Moreira Franco – Alvo da Lava-Jato (foro privilegiado)

Ministro Eliseu Padilha – Alvo da Lava-Jato (foro privilegiado)

Senador Romero Jucá – Alvo da Lava-Jato (foro privilegiado)

Ex-ministro Geddel Vieira Lima – Alvo da Lava-Jato (sem foro)

Ex-ministro Henrique Eduardo Alves – preso

Ex-assessor da Presidência Rodrigo da Rocha Loures - preso

Ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha - preso