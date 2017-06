Depois de quatro meses ausente, José Otávio Germano volta à Câmara

RBS Brasília





Foto: Divulgação / Agência Câmara de Notícias

Depois de quatro meses sem aparecer na Câmara por motivos de saúde, o deputado José Otávio Germano (PP-RS) retomou nesta segunda-feira (5) às atividades parlamentares. José Otávio não participou de nenhuma sessão neste ano, mas voltou a tempo de evitar que o suplente Mano Changes assumisse o cargo. Sem saber que José Otávio já estava no gabinete, Mano chegou a protocolar um requerimento de posse na Secretaria-Geral da Casa, alegando que já havia passado o tempo previsto no regimento para que o titular permanecesse fora: 120 dias. Ao entrar no gabinete da senadora, Ana Amélia Lemos (PP-RS), Mano foi surpreendido pela informação de que José Otávio estava em Brasília.