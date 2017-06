Loures é o fato novo

RBS Brasília

A prisão do homem da mala aumenta a tensão e a insegurança no governo de Michel Temer. O presidente-equilibrista está nas mãos do ex-deputado e ex-assessor da Presidência da República Rodrigo Rocha Loures, preso no último sábado. Filho de uma tradicional família paranaense, preocupado com a mulher grávida, ele tem tudo para seguir o mesmo caminho de outros delatores explosivos.

Embora o advogado Cezar Bitencourt afirme que a oferta de colaboração premiada não esteja no roteiro, Loures não tem motivos para se sacrificar em nome do PMDB. O tal "fato novo", tão temido na Esplanada, nascerá a qualquer momento. O presidente começa a semana, que pode ser decisiva, fragilizado. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia amanhã o julgamento do processo de cassação da chapa Dilma-Temer.

Quem acompanhou os depoimentos dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura e do empresário Marcelo Odebrecht sabe que sobram irregularidades no financiamento da campanha eleitoral. Mas nem sempre a lógica guia o caminho dos tribunais. O ministro Gilmar Mendes já disse que não cabe ao TSE resolver crise política. A decisão do tribunal, no entanto, é que vai determinar por quanto tempo mais Temer irá sangrar.

SELETIVA

Michel Temer (PMDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Aécio Neves (PSDB) estão definitivamente no centro da Lava-Jato. Três lideranças dos principais partidos do país na mira dos investigadores, sob suspeita de corrupção. Alguém ainda vai reclamar que a Lava-Jato é seletiva?

VILÕES

As articulações do deputado Paulinho da Força (SD-SP) a favor da volta da cobrança do imposto sindical estão irritando os deputados governistas. Paulinho negocia para que os senadores assegurem o imposto na negociação da reforma trabalhista com o governo, em troca de apoio à reforma da Previdência. Deputados, que já aprovaram o fim da cobrança, não querem ficar com fama de vilões.

CONSPIRAÇÃO

O ex-presidente José Sarney (PMDB) ajuda Temer, mas também participa de conversas sobre um nome alternativo, em caso de eleição indireta. Ao lado de um tucano e de lideranças do PMDB, mantém Nelson Jobim como opção. Depois da badalação inicial, Jobim tem dito que está mergulhado.





