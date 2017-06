Renan Calheiros parte pro vale tudo em busca de votos para 2018

RBS Brasília

Desde que deixou a presidência do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), tem intensificado a agenda no seu estado, Alagoas, em busca de votos. Encrencado no Supremo Tribunal Federal, desde um processo em que é réu por ter contas pessoais pagas por uma empreiteira até inquéritos relacionados à Lava-Jato, se reeleger significa acima de tudo manter o foro privilegiado.



A agenda deste final de semana levou Renan Calheiros a um jogo da série D do Brasileirão para assistir ao time da sua cidade natal, Murici, em Alagoas. Da arquibancada, Renan assistiu o Murici vencer o Sergipe por 3 a 0, no estádio José Gomes da Costa.