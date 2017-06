TSE: abuso e caixa 2

Terremoto no poder

Na retomada do julgamento da cassação da chapa Dilma-Temer, as defesas sofreram uma primeira derrota com o voto do Ministério Público Eleitoral, mas ainda há muito o que acontecer no plenário. O procurador Nicolao Dino não se comoveu com as teses reforçadas para descartar os depoimentos de delatores ou da divisão da chapa Dilma-Temer: para ele, houve, sim abuso de poder econômico. E tudo indica que o relator Hermann Benjamin seguirá pelo mesmo caminho, diante da indignação com que tratou as irregularidades identificadas nas últimas eleições. Mergulhado no caso há meses, ele aproveitou para defender uma reforma política. Algo fundamental, mas que está longe da realidade de um Congresso que só pensa na própria sobrevivência.



Esse roteiro, no entanto, não surpreende. Assim como não é surpresa o fato de o presidente Gilmar Mendes ter se manifestado, adiantando um duelo com o relator. Gilmar usou a palavrinha mágica, dizendo que é preciso levar em conta o grau de instabilidade. Essa é a tábua de salvação de Michel Temer. Em um julgamento que é técnico e também muito político, a aposta é que os ministros levem em consideração os rumos da política econômica. O Planalto ainda acredita em um pedido de vista. Tudo isso em um cenário em que a Lava-Jato avança e asfixia aos poucos o presidente da República. Mesmo que ele consiga ultrapassar a etapa da cassação da chapa, as operações da Polícia Federal estão cercando os aliados do peemedebista, fragilizando o presidente. O ex-assessor Rodrigo Rocha Loures continua preso e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves foi para o xilindró ontem. Aliás, do núcleo duro do presidente, quem não está preso é alvo da Lava-Jato.



O presidente da CCJ na Câmara, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), se comprometeu a analisar o requerimento de deputados do PMDB que pede explicações ao ministro do STF, Edson Fachin, sobre as relações dele com a JBS. O ex-diretor da JBS, Ricardo Saud, teria ajudado Fachin na campanha para a vaga ao Supremo. A um deputado da base governista, Rodrigo Pacheco disse que precisa estudar o caso, porque "não está na Constituição e nem no regimento da Câmara" a convocação de um ministro do STF.

O deputado suplente Mano Changes (PP-RS) se reuniu com o líder do partido Progressista na Câmara, Arthur Lira (AL) , na tarde de ontem para esclarecer porque protocolou requerimento de posse. Mano disse não saber que José Otávio Germano (PP-RS) tinha voltado aos trabalhos após quase quatro meses afastado por doença.

— Estava apenas exercendo o meu direito, não queria constranger ninguém — declarou Mano Changes.

Quem lê os pedidos da defesa de Rodrigo Rocha Loures ao STF tem a impressão que ele não se deu conta da enrascada em que entrou. Entre as solicitações, que ele não tenha o cabelo cortado quando entrar na Papuda, a exemplo do que ocorreu com Eike Batista.

