TSE adota maior esquema de segurança dos últimos anos para julgamento da chapa Dilma-Temer

Terremoto no poder

O setor de segurança do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá contar com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal, estação móvel da PM, Batalhão de Choque e Batalhão da ROTAM. O reforço do policiamento será estendido também no entorno do TSE, envolvendo também as áreas dos prédios do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Embaixadas da Austrália, Reino Unido, França e Estados Unidos, a partir das 8h da manhã de terça-feira (6). Na área interna do TSE será feita uma varredura com cães farejadores e todos os que entrarem no prédio vão passar por uma inspeção, com equipamentos de raio-x e detectores de metais. Uma viatura do Corpo de Bombeiros e uma UTI Vida também vão estar no local para qualquer eventualidade.

O julgamento do pedido de cassação da chapa Dilma-Temer está marcado para começar às 19h de terça-feira (6). Há sessões ainda às 19h de quarta-feira (7), e às 9h e às 19h de quinta-feira (8). O julgamento será transmitido ao vivo no site do TSE no YouTube.