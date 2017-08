Aumento de imposto é abuso

RBS Brasília

Diante das resistências do Congresso e de empresários ao aumento da carga tributária, o presidente Michel Temer foi obrigado a soltar uma nota negando mudanças na tabela do Imposto de Renda. A proposta estava nos planos da equipe econômica, mas politicamente é inviável. Um dos maiores defensores do governo na câmara, o deputado Beto Mansur (PRB-SP) já avisava na tarde de ontem que não havia possibilidade de mais impostos. A flexibilização na meta fiscal é praticamente inevitável, o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) terá que explicar aos mercados porque não conseguiu fazer o dever de casa. As contas públicas precisam ser revisadas com eliminação de privilégios, como o pagamento de auxílio moradia para servidores públicos. Foi um erro contar com receitas que não se concretizaram e deixar a área política se comprometer com gastos de emendas e isenções fiscais em troca de apoio da Câmara. Aumentar imposto é sempre a saída mais fácil, em especial para governos que não fazem o dever de casa.

DESCOLADOS

Enquanto o governo faz malabarismos para fechar as contas, a principal preocupação do Congresso é aprovar um fundo eleitoral com dinheiro público de R$ 3,5 bilhões. O valor, no entanto, não é consenso. Os deputados Afonso Motta (PDT-RS) e Júlio Delgado (PSB-MG) defendem no mínimo uma redução radical desse valor.

ATÉ OUTUBRO

Em almoço com colegas de plenário, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), defendeu a votação da reforma política a toque de caixa. Distritão, fim da coligação nas proporcionais, cláusula de barreira e fundo eleitoral fazem parte do pacote para 2018.

É PARA VALER

Em resposta à nota "Brincadeirinha", o presidente do PP no RS, Celso Bernardi, afirma à coluna que realiza pesquisa séria junto à militância e que "as respostas ao questionário serão consideradas para orientar os caminhos do PP com vistas às eleições de 2018". Segundo ele, o PP irá "buscar candidatura própria ao governo do Estado".

Colaborou Silvana Pires

Leia outras colunas de Carolina Bahia

Carolina Bahia: porta-voz de investigado

Carolina Bahia: pauta econômica é salvação

Carolina Bahia: a Lava-Jato nada ensinou