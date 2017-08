Clima azedo entre o Tesouro Nacional e o governo gaúcho

Dívida RS

Foi necessária a convocação do presidente Michel Temer para apagar um incêndio entre o Tesouro Nacional e o governo do Estado. A negociação sobre o Regime de Recuperação Fiscal ficou travada nas últimas semanas porque os técnicos do Tesouro não gostaram nem um pouco da ação encaminhada pelo Piratini ao Supremo Tribunal Federal (STF), que resultou na suspensão do pagamento das parcelas da dívida.



Diante do impasse, uma reunião foi convocada para acalmar os ânimos. No encontro, realizada nesta quinta-feira (10) no Palácio do Planalto, os deputados da bancada gaúcha do PMDB argumentaram com a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, que a situação das finanças gaúchas é crítica, e que o Estado não pode ser impedido de questionar a situação na Justiça.



- Explicamos que o governador foi corajoso, deu prioridade para a saúde, a educação a segurança. Os técnicos do Tesouro tem que pensar com a razão, não com a emoção – disse Darcísio Perondi, que tomou a iniciativa de marcar o encontro com Temer.



O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou da reunião, que durou aproximadamente duas horas. Segundo Perondi, o encontro teve ¿momentos duros¿, mas a situação se ¿pacificou¿.



Um dos representantes do Estado no encontro, o secretário-adjunto da Fazenda, Luiz Antonio Bins, apresentou detalhes da situação financeira, e assegurou que o Rio Grande do Sul cumpre todas as exigências para assinar o pré-acordo e obter a ajuda federal. No entanto, para que o plano saia do papel, ainda será necessário entregar as contrapartidas exigidas pela União, como a privatização de estatais.



Na próxima semana, outros encontros em Brasília irão discutir a assinatura do acordo. O governo gaúcho ainda tentará convencer a União a disponibilizar a ajuda sem exigir a privatização de estatais, já que a medida não foi aprovada pela Assembleia Legislativa.