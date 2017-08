Descolado da realidade

RBS Brasília

Enquanto o governo anuncia o aumento do rombo no orçamento, a Comissão da Reforma Política aprovou a criação de um Fundo Partidário no valor de R$ 3,6 bilhões. Não poderia existir contrassenso maior. Há um limite para o argumento de que a democracia tem um preço. Isso só comprova que lideranças partidárias permanecem descoladas da realidade, agarradas ao poder, preocupadas em garantir a reeleição e o foro privilegiado. Junto com esse fundo anabolizado foi aprovado o Distritão. Simples, ele assegura a vitória para os candidatos mais votados, independentemente do partido. Em um cenário em que o fundo público será controlado pelos caciques dos partidos, ganha quem já é conhecido ou conta com estrutura de gabinete. Um prato cheio para quem já tem mandato, é celebridade, religioso ou candidato rico. Um antídoto à forte tendência à renovação. Quer dizer, sempre pode piorar. Vale lembrar que tamanha distorção ainda pode ser corrigida no plenário da Câmara. Quanto à mudança na meta fiscal, é uma derrota da equipe econômica. É o governo assumindo que não tem como cumprir o compromisso de manter as contas sob controle.

BANDEIRA BRANCA



Precisou uma reunião com o presidente Michel Temer e o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) para destravar a negociação da dívida do RS com a União. Técnicos da fazenda não gostaram nada de o Estado ter entrado na Justiça para suspender o pagamento das parcelas da dívida. No encontro, que contou com deputados do PMDB-RS, a situação teria sido contornada. Na próxima semana, há uma nova rodada de negociação.

É LENDA

Aprovada pelo Senado em janeiro, a proposta que barra os supersalários do funcionalismo está parada na Câmara há oito meses. A chamada lei do teto estacionou na Comissão de Trabalho, ainda sem um relator. Depois ainda passará pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Por último, pelo plenário.

RECORTE E COBRE

O software para controlar a cota de compras em free shops deve estar pronto até dezembro. Com isso, finalmente será possível a abertura de lojas no lado brasileiro da fronteira. A garantia foi dada pelo ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) ao deputado estadual Frederico Antunes (PP). Esse impasse se arrasta desde 2012.





