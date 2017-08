Fundo eleitoral é piada de mau gosto

RBS Brasília

A ideia de criar um fundo público no valor de R$ 3,6 bilhões é tão absurda, que um dia depois da aprovação na comissão especial o próprio presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) já criticava a iniciativa, tentando se descolar da proposta. Diante das reações de indignação, até o relator da reforma, o deputado petista Vicente Cândido (SP), criticou o texto aprovado. Agora, ninguém mais quer ser o pai da criança.

Mas que o eleitor não se engane: há forças poderosas, negociando nos bastidores para que o fundo se concretize. O que pode ocorrer, diante das resistências, é uma redução nos valores superfaturados. Contra a proposta, o deputado Júlio Delgado (PSB-MG) oferece um exemplo esclarecedor: na eleição passada, ele gastou R$ 1 milhão. Com as regras do fundo público, ele poderia gastar mais que o dobro. Esse cenário não cabe dentro do quadro de penúria fiscal das contas públicas.

Defensor de uma reforma política mais ampla, o deputado Henrique Fontana (PT-RS) se surpreendeu com a declaração de Maia.

— Sei que ele é a favor do fundo — comenta.

Fontana, no entanto, entendeu como um recado do presidente ao plenário da Câmara. Para ser legítima, essa reforma não pode ser limitar à criação de um fundo ou ao Distritão. Precisa também avançar em medidas que enfrentem a multiplicação de partidos, como a proibição das coligações nas proporcionais. É difícil acreditar que o atual Congresso, preocupado com a sobrevivência, tenha condições de fazer a reforma política necessária.

ONDA RURALISTA

Amparado pelo ministro Blairo Maggi (Agricultura) e disposto a consolidar o apoio dos ruralistas, Michel Temer foi a Mato Grosso em busca da pauta positiva. Em meio a aliados, celebrou os bons resultados da safra de algodão. Irritados com o aumento do combustível, porém, caminhoneiros o receberam com um protesto.

ANTIGO ALIADO

Apesar da Lava-Jato, o ex-presidente Lula continua de olho em 2018 e começa a agenda de viagens pelo Nordeste, no dia 17. O senador Renan Calheiros (PMDB-AL) deve recepcioná-lo em Alagoas. Petistas não estão confortáveis com a aproximação e avisam que o objetivo não é falar com caciques.

CAPTAÇÃO

O senador Álvaro Dias desembarca em Porto Alegre nos dias 25 e 26 em busca de novos nomes para integrar o Podemos, antigo PTN. Na agenda, já estão confirmados uma palestra na Associação Comercial e um almoço com o ex-colega de Senado Pedro Simon (PMDB).

ENTREVISTA/JOÃO DORIA

"NÃO CONCORRO CONTRA GERALDO ALCKMIN"







João Doria, o midiático prefeito de São Paulo, começou a semana atingido por um ovo — um protesto em Salvador — e terminou disputado por partidos. Em conversa com a coluna, porém, ele garante que não disputa prévias contra Geraldo Alckmin. Sobre o episódio do ovo, já afirmou: "A mim, não intimidam". A seguir, os principais trechos:

O presidente Temer o convidou para ingressar no PMDB, mas o senhor já disse que fica no PSDB. O senhor poderá mudar de ideia se for para concorrer à presidência?

Fico muito feliz quando há reconhecimento e portas se abrem em outros partidos, mas a posição nesse momento é permanecer no PSDB.

Mas ser candidato à presidência em 2018 faz parte dos seus planos?

Está no meu horizonte ser prefeito de São Paulo, fazendo aquilo para o qual fui eleito, prefeitar.

Na sua opinião, quem seria o candidato ideal do PSDB em 2018?

Aquele que foi indicado pelo partido ou o vencedor das prévias.

O senhor concorreria às prévias?

Contra Geraldo Alckmin, não concorro sob nenhuma hipótese.

Geraldo Alckmin tem agenda no Sul. O senhor também vai ao Estado?

No final do mês de setembro deverei ir a Porto Alegre. É uma agenda empresarial, não é política.

O senhor defende que o PSDB desembarque agora do governo Temer?

O PSDB não deve ter visão partidária, deve compreender a dimensão do Brasil. Permanecer apoiando as reformas e a política econômica.

Com os ministros no governo?

Com os ministros no governo. Os ministros do PSDB vêm realizando um trabalho competente. Não há razão para saírem do governo. Por qual razão?

O governo vai anunciar o aumento do rombo no orçamento. Isso compromete a credibilidade da equipe econômica?

Não. Eu tenho confiança na gestão econômica do ministro Henrique Meirelles (Fazenda) e sei que ele saberá conduzir os próximos passos, mesmo diante de um aperto fiscal.

Eduardo Suplicy (PT-SP) pediu que o senhor pare de xingar a ex-presidente Dilma. Vai atendê-lo?

Continuarei com as críticas, mas não vou mais chamar a ex-presidente Dilma de anta. As críticas são merecidas.

A situação do senador Aécio Neves não constrange o senhor, que tanto critica a corrupção?

O ideal seria que o senador Aécio Neves (PSDB-MG) pudesse fazer a sua defesa, com toda a legitimidade que possui e com a segurança de que alcançará a sua inocência, sem estar à frente do PSDB.

