Raquel Dodge e a cilada

RBS Brasília

Começou mal a sucessora de Rodrigo Janot. Em meio à polêmica sobre as reuniões noturnas e fora da agenda do presidente Michel Temer, a próxima procuradora-geral da República não poderia ter entrado pelos portões do Palácio do Jaburu às 22h. A primeira explicação também foi pouco convincente: tratar sobre o horário, e local da posse na PGR. Cerimônia, aliás, que será no Palácio do Planalto. Depois, surgiu a informação que conversaram sobre o processo que pede o impedimento de Janot. Só piorou. Raquel Dodge é uma profissional com currículo reconhecido e que estava com nome da lista tríplice, escolhida pelos procuradores. À época da indicação, no entanto, ela era apontada como a candidata preferida de experientes raposas da política, como José Sarney. Ela chega à PGR no momento mais delicado da Lava-Jato, com a missão de provar que não irá integrar a chamada "operação abafa". Reuniões pouco transparentes, como essa com o presidente, só alimentam as desconfianças de quem teme pelos rumos dos trabalhos na PGR. A visita era, ontem, assunto no cafezinho da Câmara. Deputados apostavam que Temer teve um propósito ao convidá-la: criar um álibi, mostrando que até a futura comandante da PGR vai ao Jaburu fora da agenda. Isso seria uma cilada. Entre os procuradores, resta mal-estar.

PSDB ERROU

Tem parlamentar tucano que não quer ouvir falar na campanha do PSDB, que vai ao ar hoje, em que o partido reconhece que errou. Senadores reclamam que não foram consultados e se surpreenderam com as chamadas que já foram divulgadas.

ESQUENTA

Deputados do PP receberam telefonema do presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira (PI), convidando para o jantar de ontem à noite com o governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP). A reunião foi na casa do senador, uma espécie de aproximação de Alckmin com lideranças do PP. Já são os preparativos para a corrida presidencial de 2018.

DANOS

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou para a próxima terça-feira julgamento de recurso do deputado Jair Bolsonaro (migrando para o PEN) contra decisão que o condenou a indenizar a deputada Maria do Rosário (PT-RS) por danos morais e retratação pública no caso de apologia ao crime de estupro.

Colaborou Silvana Pires

Leia outras colunas de Carolina Bahia

Carolina Bahia: porta-voz de investigado

Carolina Bahia: pauta econômica é salvação

Carolina Bahia: a Lava-Jato nada ensinou