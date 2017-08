Software para controlar a cota de compra em free shops do Brasil estará concluído até o final do ano

Free Shops

O software necessário para controlar a cota de compras, de US$ 300, em free shops deve estar pronto até dezembro. Com isso será possível a abertura de lojas no lado brasileiro da fronteira. A perspectiva é de que já em novembro comecem os testes para a implantação do sistema, que será desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO).



Esse é o último passo para a abertura das lojas francas nas chamadas cidades gêmeas, aquelas que são vizinhas de municípios dos países que já tem free shops, como Aceguá, Jaguarão, Quaraí, São Borja e Uruguaiana.



Leia mais:

Demora para regulamentar free shops no Brasil gera frustração

Limite de US$ 300 será mantido para compras em free shops



A data foi confirmada pelo ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) ao presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Instalação de free shops em cidades gêmeas da fronteira, deputado estadual Frederico Antunes, durante audiência nesta quinta-feira (10), em Brasília. Essa definição se arrasta há cinco anos. Em 2012, a então presidente Dilma Rousseff sancionou a lei dos free shops.