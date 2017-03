O malvado rolo rosa

Papel higiênico

Nem ouse criticar o papel higiênico porque tem perfume de jasmim e lavanda e provoca alergia. Agradeça cada um dos vinte espirros, e diga amém na volta do sopro.

O papel higiênico é um lenço macio, quase molhado ao natural, irmão gêmeo do guardanapo. Não agride o nariz, muito menos lá atrás.

Talvez tenha sido a nossa maior evolução tecnológica. Os cientistas fizeram valer a expressão "sentar a bunda na cadeira".

Mas na minha meninice, nos anos 1970, ele tinha aspecto de lixa. Podia raspar paredes de uma casa em reforma ou polir o carro e ninguém notaria a diferença.

Foi a pior fase do papel higiênico desde a sua invenção, na China, em 875. Apresentava uma superfície abrasiva, mais afeita a madeira e metal do que à pele.

Nada de folha dupla ou tripla: a bobina vinha numa única camada rosa, com sobras de reciclagem. Você podia enxergar um incômodo papelão cinza dentro da textura colorida.

De tão duro, o produto não se desmanchava com a água. De tão áspero, rasgá-lo fazia barulho. Quase indestrutível, naquela linha de coisa ruim não morre.

Recuso usar rosa até hoje não pela convenção masculina (cor para meninas), mas por aversão a esse objeto que aparecia nas melhores e piores privadas, da fossa da rodoviária ao trono do aeroporto, e maltratava todos, sem distinção de classes.

Um jornal seria mais gentil. Uma folha de milho seria mais educada. Assim que você saía do banheiro, acumulava brotoejas e esfoliações. As bundas das crianças passavam do cuidado excessivo do Hipoglós nos primeiros anos de bebê para o castigo infinito da ardência do rolo. Nas praias, as nádegas apareciam pipocadas. Dava pena testemunhar a carnificina nos países baixos.

Considero realmente um milagre não ter tido hemorroidas. Considero realmente uma bênção ter sobrevivido aos constantes maus-tratos na infância.

É injusto reclamar, atualmente, do papel higiênico. A rinite alérgica é o menor dos males. Você poderia passar a vida inteira ralando o traseiro.

