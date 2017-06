Artigo

Nunca se esperou tanto da Justiça. Jamais houve tanta cobrança por seus resultados. E se fala dos tribunais como se todos fossem iniciados nas questões jurídicas. E isso é muito bom. Agora, debatemos os julgamentos em foro por prerrogativa de função, o apelidado "foro privilegiado", que não existe nem pode existir, pois vivemos em um país regido pela Constituição, que não admite tribunais de exceção. Na verdade, desvirtuou-se o sentido desses foros competentes para julgar determinadas autoridades e servidores públicos. A ideia seria a de se proteger a função, evitando-se, por exemplo, que adversários políticos façam pipocar por todas as comarcas do país processos aventureiros, com claros propósitos subalternos. Então, o desvio de finalidade gerou o privilégio daqueles que ganham tempo com o acúmulo de serviço nos tribunais. E mais, em se tratando de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, a falta de estrutura para instruir processos criminais em primeira instância, mesmo porque são outras as funções dessas cortes.

Agrava-se o quadro pela necessidade que tem o STF de estabelecer o que lhe compete ou não, a cada tempo precisando julgar questões de ordem ou definindo os temas que terão repercussão geral e efeito vinculante, além de examinar fatos, provas, documentos, declarações e perícias. Jogo minhas fichas na hipótese legislativa. Que o Congresso cumpra o seu papel e estabeleça regras adequadas, por emenda constitucional ou projeto de lei ordinária, de acordo com o patamar em que se estiver trabalhando. Ao Judiciário caberá julgar as causas que lhe chegarem, no prazo razoável que a Constituição assegura.

A inércia dos parlamentares deixa um vazio na legalidade, que força a Justiça a iniciativas que parecem sobrepor-se às funções de outros poderes. O importante é julgar processos que definam o que cabe aos cidadãos em cada área do Direito, sem mais precisarmos que os juízes e os tribunais preencham as inquietantes janelas que os legisladores deixam sempre abertas.

