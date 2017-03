O Prazer das Palavras

Um leitor gentilíssimo, cujo nome deixarei em segredo, manda uma mensagem que me deixa assaz embaraçado: "Antes de expor minha dúvida, caríssimo professor, não posso deixar de louvar sua generosidade cristã ao disponibilizar na internet, gratuitamente, o seu Guia Prático do Português Correto. Já baixei os quatro volumes no computador e estou bebendo aos poucos o conhecimento que transborda em cada página! Agora, a minha pergunta: numa circular que estou mandando aos membros do clube que presido, quero recomendar que todos memorizem a letra do nosso hino. A forma correta seria "Vamos saber decor nosso hino"? Ou seria décor, como já vi escrito por aí? Adianto ao mestre que já procurei nos bons dicionários e não encontrei a palavra".

Caro amigo, agradeço muito o tom elogioso com que você se refere ao meu trabalho. Contudo, antes de passarmos à resolução de sua dúvida, sinto-me obrigado a desfazer um pequeno equívoco: como minha formação me impede de colher os louros que pertencem a outrem, preciso informar que foi outro cristão, certamente um verdadeiro patife, que colocou o Guia Prático na internet. Você há de convir que eu estaria fora do meu juízo se praticasse um ato de pura pirataria contra mim mesmo...

Leia mais colunas de Cláudio Moreno

Agora, vamos à sua pergunta: o amigo nada encontrou nos dicionários porque estava à procura de um vocábulo só, sem perceber que estamos aqui diante de duas palavras autônomas - a preposição de e o substantivo cor (com O aberto, como a primeira sílaba de porta), forma herdada do Latim cor, cordis ("coração"). Saber de cor é, no fundo, saber do fundo do coração - ideia que fica muito mais evidente no Inglês e no Francês, que dizem by heart e par coeur, respectivamente.

Para que a expressão tenha sentido, é importante lembrar que o coração foi, por muito tempo, considerado a sede da coragem (olhe aí uma palavra da mesma família!), dos sentimentos e da inteligência. A Ciência moderna, é claro, passou a coroa e o cetro para o cérebro, mas mesmo assim, no nosso imaginário, o coração continua soberano. Quando anunciaram o primeiro transplante de coração, feito pelo Dr. Barnard, em 1967, não foram poucas as vozes na imprensa que perguntaram como o transplantado iria conviver com os sentimentos do doador... A tanto eu não chego, mas confesso que ainda acho natural, por exemplo, que seja para ele, e não para o cérebro, que Cupido continue dirigindo suas flechas traiçoeiras.

Em decorar e recordar, não por acaso, o mesmo radical de cor está presente, a sugerir, portanto, a existência de uma ligação subterrânea entre memória e sentimento. Num século intelectualmente tão miserável quanto este, em que os pedagogos tratam o ato de decorar como Maomé tratava o toucinho, devíamos dar mais ouvidos à sábia voz de George Steiner, grande defensor da memorização: saber de cor um texto clássico permite travar com ele um diálogo interminável e cada vez mais rico, pois o prazer estético e o ensinamento que dele podemos extrair vão crescer à medida que cresce nossa própria experiência.