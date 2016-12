50 anos morando com os pais

O populismo

Quase todas as pessoas que conheço que são contra o pacote de Sartori e as reformas de Temer seriam contra todos os pacotes de Sartori e todas as reformas de Temer. Poderiam ser reformas e pacotes completamente diferentes ou poderiam ser exatamente como elas acham que têm de ser. Elas ainda assim seriam contra.

Trata-se de oposição incondicional.

Mas, se o partido com o qual elas simpatizam estivesse no poder e apresentasse idênticas propostas de reforma e idêntico pacote, elas seriam a favor.

Trata-se de apoio incondicional.

Essa é uma das tragédias da política brasileira. Não importa o que é feito, importa quem faz.

Sempre foi assim, mas não tanto como agora.

São os efeitos do populismo.

O populismo só sobrevive se fraturar a sociedade entre os que seriam a favor do povo e os que seriam contra o povo – na concepção do populista, obviamente. O populista tem de promover essa divisão, porque ele se justifica como defensor do povo. Para defender o povo, ele tem de defender contra alguém. Quem? O inimigo do povo, claro. É preciso apontar o dedo acusador para o inimigo do povo.

Para o populista, a sociedade nunca é múltipla, nunca é complexa. Não existe mobilidade, os atores sempre fazem os mesmos papéis. Tudo é binário, zero ou um, branco ou preto, malvados ou bonzinhos.

É uma lógica funcional, porque as pessoas gostam de pensar que há um governo ou um Deus ou um pai a protegê-las das perversidades do mundo.

O populismo petista jogou parte da sociedade no "outro lado". De lá, do outro lado, essa parte da sociedade no princípio observava com desconfiança, mas aos poucos passou a odiar o PT tanto quanto o PT a odeia.

Essa é a novidade no Brasil dos anos 10. Antes, havia o petista que era contra tudo o que não era feito por petistas. Agora, há o antipetista que é contra tudo o que é feito por petistas.

O PT, mesmo liquidado como partido, está no centro da sociedade e da política brasileiras, e aí ficará ainda por muito tempo.

No Rio Grande do Sul, esse fenômeno, de certa maneira, sempre ocorreu. Alguém disse que o Rio Grande do Sul é um avião que os passageiros tentam derrubar em pleno voo a fim de matar o piloto.

É isso.

O Rio Grande do Sul não é o Estado mais politizado do Brasil. É o Estado mais populista do Brasil. É o Estado que se orgulha de seus velhos caudilhos, todos eles autoritários, demagogos, ditadores de fato ou em potencial, todos eles patriarcais, todos eles supostos protetores do povo. Todos eles populistas: Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, Brizola e Prestes, mais Costa e Silva, Médici e Geisel, e, para arrematar, o petismo de raiz.

A sociedade gaúcha almeja sempre estar sob a tutela do Estado, como um filho que mora com os pais até os 50 anos de idade. Mas de quem é a tutela? Do meu grupo ou do seu grupo? O meu grupo está sempre certo, o seu está sempre errado. Por princípio, tudo o que o lado de lá fizer é ruim e tudo o que o lado de cá fizer é bom. É o que o populismo ensina. É do que o populismo vive.

Será que o pacote de Sartori e as reformas de Temer não podem ter coisas boas e coisas ruins? Será que não pode haver uma discussão madura e racional a fim de eliminar o que é ruim e melhorar o que é bom? Temos sempre que sabotar e atrapalhar em vez de colaborar e somar?

Pobre Brasil, pobre Rio Grande. Nunca sairemos da casa dos pais.

