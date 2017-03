Há dois grupos em confronto no Brasil  

Eles e a Lava-Jato

Depois de 15 dias de férias no Brasil, volto aos Estados Unidos ainda sentindo o perfume do que é bom e o travo do que é ruim no meu país. O chope cremoso e dourado, as praias e as mulheres cálidas, o afeto dos amigos de verdade, o tempero suavemente malicioso até da comida mais simples, isso só tem no Brasil, e é tão bom.

Mas, em Porto Alegre, professores se insurgem porque o prefeito quer que eles fiquem mais tempo em contato com seus alunos, a violência grassa, o cidadão tem medo das ruas, há quase quatro Uruguais inteiros de desempregados arrastando-se país adentro, a classe política apodreceu, o STF é inconfiável, os presos se rebelam nas masmorras medievais mantidas pelo Estado, a polícia faz uma greve espúria no Espírito Santo e a população reage saqueando lojas, como se fôssemos uma nação de selvagens.

Ainda assim, espero e confio. Acredito que o Brasil está melhorando.

Por causa da Lava-Jato.

A Operação Lava-Jato é o que há de melhor no Brasil, excetuando o chope, as praias, os amigos, a comida e a dupla Geromel e Kannemann. Tão poderosa e positiva é a Lava-Jato, que está desbordando das fronteiras, derramando-se pelas Américas, refletindo na África e na Europa. Intramuros, já produziu exemplos: há um novo Sergio Moro, até mais severo do que o original, o juiz carioca Marcelo Bretas, que encarcerou Sérgio Cabral e Eike Batista. Preste atenção nele.

Tinha de ser assim, juízes de primeira instância, agentes da Polícia Federal, servidores do Ministério Público, homens sem galardão e sem títulos, desconhecidos até então, distantes da trama política, das luzes da vida pública e do dinheiro gordo, pessoas como eu e você, que trabalham, pagam seus impostos e só querem viver em paz, tinha de ser gente assim que redimiria o Brasil.

Pois estão redimindo, apesar de tudo o que há de torto por aí.

Para os discípulos de Maniqueu, para quem gosta de esquemas, para quem acredita na luta entre o Bem e o Mal, para quem tem pensamento binário e também para quem não tem, vou simplificar, que é simples: de um lado estão os ladinos, os ratões e os malandros. São os que você já sabe: Lula, Temer, Calheiros, Cunha e Aécio, Odebrecht e Andrade Gutierrez, Eike e Cabral, gente do STF e do STJ. Do outro lado estão cidadãos comuns, profissionais bem preparados que, finalmente, se insurgiram contra a promiscuidade havida entre o poder e o capital. São eles Moro e Bretas, a Polícia Federal, o Ministério Público.

Os de lá sentem medo dos de cá. Tudo o que os de lá fazem, hoje, é tentar se livrar dos de cá. Eles parecem diferentes, às vezes parecem inimigos. Não se iluda, eles estão unidos, são um corpo só, se movimentando em harmonia para deixar o que é como sempre foi. O que é preciso fazer, para escapar da Lava-Jato? Apoiar Temer? Eleger Lula? Preservar Calheiros? Pouco importa. Eles farão o que tiver de ser feito. Eles estão coesos no lado de lá. E você, de que lado está?

