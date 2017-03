O bom e o ruim do Gre-Nal

David Coimbra

O Gre-Nal trouxe alvíssaras para a Dupla. Porque mostrou o que pode ser bom e o que há de ruim. O que deve ser mantido e o que precisa ser corrigido.

No Inter houve quatro atuações preocupantes, quase trágicas: William, Carlos, Charles e Uendel. Danilo, no gol de Fernandinho, foi o que no IAPI se chamaria de "mãos de pudim", mas ele tem crédito, pode falhar de vez em quando. Até Sepp Mayer falhava, embora eu nunca tenha visto.

De bom, na verdade ótimo, houve outros cinco: Rodrigo Dourado sobranceiro atrás, D'Alessandro e Nico López insinuantes no meio e Roberson e Brenner decisivos na frente. Note que há uma espinha dorsal aí. É a partir desse recheio que o Inter se reconstruirá.

No Grêmio, surge um novo jeito de jogar. O estilo barcelonês instaurado por Roger começa a mudar. O que pode ser perigoso. A troca do jogo de aproximação pela bola comprida tira o requinte do time. Mas o Grêmio apresentou suas qualidades.

Na área estão aqueles dois, que são como Tarcísio Meira e Glória Menezes: Kanneman e Geromel, um casamento que funciona. Diante deles, Michel surpreendeu. Foi duro e seguro. Não é um Wallace, certo que não, talvez seja um China, e se for é bem bom.

Ramiro, como sempre, foi heroico na sua abnegação. Está se tornando indispensável. Pedro Rocha está recuperando o velho ponta recuado, também é importante para o time.

Lucas Barrios é centroavante, e, neste caso, centroavante não é posição: é adjetivo. Leo Moura sabe tudo da profissão de lateral-direito, pode jogar assim até alcançar a senilidade.

Bolaños é o que mais se aproxima do que é um craque. Pode ser que seja. Mas Luan pareceu desanimado. Quererá, quem sabe, estar em outro lugar?

O Grêmio dominou a maior parte do jogo, o Inter foi melhor durante os 15 minutos iniciais do segundo tempo, mas, neste breve período, foi agudo como o Grêmio jamais conseguiu ser em mais de uma hora de supremacia.

Zago escalou mal e corrigiu bem; Renato escalou bem, mas demorou a reagir, quando o Inter se remontou. Foi um belo Gre-Nal, que pode ser positivo para os dois, se compreenderem o que aconteceu.

