O cartaz na entrada da escola 

Exclusão e inclusão

Na entrada da escola em que estuda o meu filho, há um cartaz com o seguinte aviso:

"Nesta escola são bem-vindos:

Alunos de todas as raças, etnias e nacionalidades;

Alunos com necessidades especiais;

Alunos que são LGBT;

Alunos de todas as estruturas familiares;

Alunos que estão aprendendo a falar inglês;

Alunos de todas as religiões;

Alunos de todas as faixas socioeconômicas;

Alunos com todos os tipos de corpo

...Você!"

Gosto muito disso. Por muitas razões, duas em especial. A primeira, pelo conteúdo em si da mensagem. Trata-se de uma escola sem preconceitos, aberta e receptiva, como todas as instituições (e pessoas) deveriam ser. A segunda, porque essa postura não é uma bandeira. Os alunos não são doutrinados, não são feitas campanhas para transformar as mentes. Nem precisa. O exemplo basta.

Trata-se de grande sabedoria. Porque a forma mais fácil de afastar as pessoas de uma causa é torná-la excludente. Era um defeito típico das esquerdas, hoje adotado pelas direitas.

Antes de todas essas convulsões políticas e das lutas virtuais na "rede", as direitas brasileiras limitavam-se a fazer o que a escola do meu filho definiria como discriminação socioeconômica. Se o sujeito fosse rico, podia ser negro, gay, gago, muçulmano e comunista, não haveria problema.

Já as esquerdas faziam a discriminação intelectual. O outro era julgado por suas ideias políticas presuntivas ou por seus supostos sentimentos. Se houvesse desconfiança de que era de direita, seria discriminado e ridicularizado.

São, ambos, comportamentos elitistas. As direitas acreditando na superioridade material, as esquerdas acreditando na superioridade moral.

Qualquer atitude elitista é negativa, mas os que se julgam moralmente superiores são repulsivos. A crença de que se pertence a uma casta de iluminados defensores dos oprimidos é confortável para a consciência do crente, mas absolutamente asquerosa para quem observa com alguma distância.

As esquerdas sempre foram assim. Agora, as direitas as imitaram. No Brasil, as coisas boas que o PT defendia são consideradas ruins pela direita não porque elas são o que são, mas porque o PT as defendia, ou dizia defender.

É um silogismo tacanho. Funciona desta forma:

"Hitler era ruim

Hitler era vegetariano e amava os animais.

Logo, o vegetarianismo e o amor pelos animais são ruins".

Vale para o outro lado, também. A tendência natural que as pessoas têm de fazer associações binárias é explorada à exaustão pelas raposas políticas brasileiras. Tipo:

"O governo Temer é ruim.

Temer chegou ao poder por causa do impeachment de Dilma.

Logo, o impeachment de Dilma é ruim".

Por aí vai. O fato é que estamos cercados de juízes da moral, neste país tropical. Não é de se duvidar que, no Brasil, uma escola colocasse um cartaz na entrada avisando o seguinte:

"Nesta escola NÃO são bem-vindos:

Alunos que tenham preconceito contra quaisquer raças, etnias e nacionalidades;

Alunos que discriminem os que têm necessidades especiais;

Alunos que sejam contra os LGBT..."

Parece a mesma coisa, quando é o oposto.

A exclusão, mesmo que seja de quem exclui, nunca ajuda a incluir.

