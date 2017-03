O filme do Presídio Central 

Cinema

Central talvez seja o mais importante filme já feito no Rio Grande do Sul em todos os tempos.

Todo brasileiro que se importa minimamente com o que ocorre a sua volta tem meio que obrigação de assistir ao filme. Não para conhecer as condições precárias em que vivem os detentos do Presídio Central de Porto Alegre. Isso não é novo. Histórias de cadeias desumanas já foram contadas e recontadas às dezenas, de todas as formas.

Eu mesmo conheço essa fórmula desde guri, quando me encantei com a leitura de Papillon, de Henri Charrière, e de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. No cinema, assisti a O Expresso da Meia-Noite, Alcatraz, Um Sonho de Liberdade e ao brasileiro Carandiru, entre outros.

Logo, não haverá de ser qualquer filme de cadeia que irá me impressionar.

Mas o grande mérito de Central não é contar uma "história de presídio". É explicar o que está acontecendo na sociedade gaúcha, como está acontecendo e, sobretudo, por que está acontecendo.

Por que um jovem, tendo sido preso uma vez, se transforma em escravo das facções do crime e nunca mais consegue se libertar?

Por que o regime semiaberto pode ser mais perigoso para o detento do que o fechado?

Por que os chefes das facções lucram com a superlotação das cadeias?

Por que as drogas são importantes para a manutenção da paz no presídio?

E muito mais.

Não vou responder às perguntas, vou esperar que você assista ao filme e tire suas conclusões.

Sem viés ideológico à esquerda ou à direita, sem demonstrar pena ou raiva dos presos, o filme alcança um resultado substantivo e sólido muito provavelmente por ter sido obra de dois jornalistas de raiz. O roteirista, Renato Dornelles, é um experiente repórter de polícia, e a diretora, Tatiana Sager, já rodou por várias redações do Estado. Ambos, para gáudio meu, posso chamar de amigos.

Acompanhei o processo de gestação do filme e, de alguma maneira, tive pequena participação como auxiliar de parteiro. Em 2007, o Renatinho veio falar comigo, na Redação de Zero Hora, e disse que tinha escrito um alentado texto sobre uma facção do crime no Estado, a Falange Gaúcha, mas que ninguém havia se interessado pela história. Li o material e achei ótimo. Sugeri ao Renatinho que tentasse publicar no Diário Gaúcho, como uma série de reportagens. Ele gostou da sugestão, mas, como eu estava empolgado, me antecipei: procurei o então diretor de redação do Diário, o Alexandre Bach, e fiz propaganda da matéria. Quando o Renatinho foi falar com ele, a ideia já estava comprada.

Foi a partir daí que o Renatinho lançou o livro que deu origem ao roteiro.

Na confecção do filme, lançado 10 anos depois, Tatiana e Renatinho incrustaram um detalhe entre poderoso e dramático: colocaram a câmera na mão dos presos. Assim, são os próprios presidiários que filmam o interior do presídio e narram o que está se passando. Os presos são o poeta Virgílio que guia Dante pelos corredores do inferno.

Vá ver Central neste fim de semana. Você sairá diferente do cinema.

