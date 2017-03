O tamanho da mão do homem 

Polêmica

Robert de Niro disse que queria dar um soco na cara de Trump.

Madonna contou que, por causa da eleição de Trump, pensou em explodir a Casa Branca.

Um milhão de pessoas saíram pelas cidades dos Estados Unidos protestando contra Trump.

Trump foi insultado de todas as formas, por todas as gentes.

Mas nada o incomoda mais do que dizer que ele tem mão pequena.

Trump gesticula bastante quando fala. Ele tem um gesto clássico que faz com o indicador apontado para cima, reforçando cada frase, como se nela fincasse um ponto de exclamação. Suas mãos, portanto, estão sempre em evidência. Mas nunca havia reparado nelas. O que sempre me chamou a atenção foi aquele cabelo estranho. Não consigo entender a franja do Trump. De onde vem? Para onde vai? Ela parece inteiriça, egressa da testa (rimou!), mas isso seria impossível.

O apresentador Jimmy Fallon fez questão de descabelar Trump durante uma entrevista, para ver se aquilo não era peruca. O antecessor de Fallon, o lendário David Letterman, o criticou por isso. Queria que Fallon tivesse sido mais duro. Já eu achei que foi a melhor entrevista feita com Trump em todos os tempos. As ideias de Trump são óbvias; o cabelo dele, não. O cabelo é que tinha de ser desvendado.

Então, sempre olhei mais para a franja do Trump ou para aquele beiço de criança birrenta que ele faz. Mas, no ano passado, um dos adversários de Trump nas primárias do Partido Republicano, Marco Rubio, observou que ele tinha mãos pequenas, e, não sem alguma malícia, acrescentou:

– Vocês sabem o que significa ter mãos pequenas...

Trump enlouqueceu com a sugestão. Foi para as câmeras e apresentou as mãos espalmadas, perguntando:

– Há alguma coisa errada com elas?

Em seguida, jurou:

– Não há nada mais que seja pequeno em mim! Eu garanto! Eu garanto!

A partir daí, estourou um debate que os americanos chamaram de "penis size". Ou: o tamanho do pênis do então candidato, hoje presidente.

Acompanhei, admirado, a discussão. Tudo indicava que os americanos não queriam ser comandados por um presidente com pênis pequeno.

Essa insinuação atravessou os meses, varou a eleição e agora voltou com força. Nas "redes", os inimigos de Trump, que são muitos, postam imagens dele com mãos diminutas ou dele bem pequeno. Isso tira o homem do sério.

Aí a imprensa americana foi pesquisar, e é nesse ponto que a história talvez interesse a você, atencioso leitor. A questão foi: o tamanho do pênis tem de fato alguma relação com o tamanho das mãos? Inúmeros cientistas foram consultados e a resposta foi...

...mais ou menos...

Segundo estudos, tamanho de mãos e pés não tem qualquer relação com as dimensões do pênis, mas o de alguns dedos, sim. Atente, aflito leitor: a relação que importa é a do dedo indicador com o anelar. Se o dedo indicador for MENOR do que o anelar, você estará na média. Se for MAIOR, você estará abaixo da média.

Dei uma boa olhada nas fotos. Acho que o indicador do Trump é maior.

