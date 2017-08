Todo mundo só reclama 

Cotidiano

Todos os cachorros descendem dos lobos.

E todos os cachorros dependem dos homens.

Há mais ou menos 20 mil anos, grupos humanos nômades viviam vagando pelo mundo, das savanas africanas às estepes da Ásia. Paravam por algum tempo em algum lugar, geralmente à beira de um rio. Arrancavam as frutas das árvores e as raízes da terra. Matavam os bichos com carne apetecível e os assavam em fogueiras acesas no solo. Quando os recursos acabavam, mudavam-se para outra região. À margem desses acampamentos, os homens deixavam restos de comida, que atraíam os lobos.

Esses lobos que se achegavam perceberam que era mais fácil se alimentar das sobras dos humanos do que caçar por conta própria. Assim, eles seguiam os bandos de homens e mulheres por toda parte. A convivência por conveniência fez com que tanto os bichos quanto as pessoas perdessem o medo uns dos outros, e, quando o medo se vai, o que vem é a amizade. Amansados, os lobos terminaram domesticados e, por fim, transformados.

Penso nessa história cada vez que vejo esses cachorrinhos pequenos e felpudos que são levados por seus donos a passear nos parques das cidades. Olhe para os poodles com seus rabos de pompom, para os minúsculos chihuahuas, para os cabeludos yorkshires, para os molengas lhasas apsos. Como é possível que esses cães exclusivamente decorativos sejam parentes, ainda que remotos, de nobres, imponentes e valentes lobos? Pode-se chamar a isso de "evolução"?

Claro que não.

Esses frágeis cães de apartamento não conseguem mais sobreviver por conta própria. Se a espécie humana não os sustentar e proteger, eles se extinguirão miseravelmente.

O que os fez assim subalternos e submissos?

As benesses da civilização. As comodidades. A vida fácil.

Neste momento, você, amante de cachorros pequenos, deve estar sentindo ganas de me enviar um e-mail de fogo e fúria. Mas calma. Não me deterei nos cães. Falarei de você.

Sim! Com você, Homo sapiens que anda de elevador e come mamão papaia no café da manhã, está acontecendo o mesmo que aconteceu com os cachorros. O homem moderno, sobretudo o homem ocidental, amolentou-se com a civilização. As delicadezas da existência urbana, os xampus e os cremes, os banhos quentes e as roupas de algodão, os chinelos de feltro, as sessões de psicanálise, as teorias da sociologia e os bancos dos automóveis, os mimos da era da internet, em resumo, fizeram aquele lobo selvagem e orgulhoso virar um pequinês de sofá.

E o que faz um pequinês de sofá?

Ele late.

Homens e mulheres do século 21 reclamam. Queixam-se a maior parte do dia, esperando que alguma espécie superior resolva os problemas por eles. Queixas, reclamações, protestos, críticas. É só o que se vê e se ouve, principalmente aqui, neste país tropical, e mais ainda exatamente aqui, no sul do mundo.

A ação é mínima.

A colaboração, nenhuma.

Pugs de cara amassada, é nisso que vocês se transformaram! Parem de reclamar! Façam algo por vocês mesmos! E tentem ser os lobos que seus antepassados um dia foram!

Leia todas as colunas de David Coimbra