Artigo

As reformas propostas pelo governo Temer, como as do teto do gasto público e da Previdência, assim como a modernização da legislação trabalhista, nada mais são do que medidas responsáveis. Causam surpresa só para aqueles que se acostumaram ao longo reinado da irresponsabilidade petista.

Elas não são de direita, nem de esquerda, são apenas de bom senso. Ocorre que o bom senso havia abandonado a seara política, tendo sido substituído pelo anacronismo de ideias e práticas, baseadas na concepção de que o Estado tudo pode. E, principalmente, gastar muito mais do que arrecada.

O resultado é visível: 12 milhões de desempregados, PIB em queda vertiginosa e uma inflação que somente agora, graças à nova administração do Banco Central, começa a ser controlada. O "Estado tudo pode" veio a significar: quebrar o país.

O que sim deveria causar espanto, senão indignação, é que os mesmos que levaram o Brasil a esse buraco teimam em insistir nas mesmas propostas. Os crimes cometidos, revelados pela Lava-Jato, são simplesmente varridos para baixo do tapete, quando nada mais são do que expressões de que o Estado-partido tudo pode!

Querer atribuir ao governo Temer a qualificação de "direita" por estar levando a cabo essas mudanças é, nada mais, do que insensatez.

Se as expressões de direita e esquerda possuem ainda algum significado, elas deveriam expor uma discussão de prioridades dentro de um mesmo orçamento. Haveria, partidariamente, todo um debate sobre as prioridades orçamentárias.

Acontece que a discussão atual termina sendo anacrônica. Ser de esquerda significaria gastar aquilo que um Estado não tem. Significaria a incapacidade de fazer qualquer cálculo entre o que é arrecadado e o que pode ser gasto. Discutem fora de qualquer conta, incapazes de calcular.

É evidente que tal formulação vale não apenas para a esfera federal, mas igualmente para as esferas estaduais e municipais. Os Estados em particular, com o nosso Rio Grande em pauta, têm se caracterizado pela completa irresponsabilidade. Agora, aqui, começa a ganhar prumo.

Particular atenção deveria ser também dada aos setores corporativos mais fortes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, que teimam em não obedecer ao princípio constitucional do teto dos salários públicos. Alguns escudam-se atrás de Lava-Jato, que tão relevantes serviços tem prestado à nação, com o único intuito de preservarem os seus privilégios.

O bom senso deveria imperar!

Leia mais colunas em

zerohora.com/denisrosenfield